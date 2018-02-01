16:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Шалунов заменит Ткачева в составе запасных сборной России перед Олимпиадой-2018

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По итогам контрольной игры резервного состава сборной России против Белоруссии (3:0) тренерский штаб принял решение о замене нападающего Владимира Ткачева на Максима Шалунова. Шалунов 5 февраля отправится вместе с командой на сбор в Корею.

Напомним, что приглашение МОК на Олимпийские игры-2018 не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков,Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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hrenobl68

Шалунов в последних матчах регулярки был очень хорошо, да и вообще по сезону у него не было таких спадов, как у Ткачева.

18:48

gibson

Интересное кино, сначала Ткачева отправляют к Шумакову и Шалунову играть на фланге, а потом еще предпочитают ему Шалунова...

17:03