Шалунов заменит Ткачева в составе запасных сборной России перед Олимпиадой-2018

По итогам контрольной игры резервного состава сборной России против Белоруссии (3:0) тренерский штаб принял решение о замене нападающего Владимира Ткачева на Максима Шалунова. Шалунов 5 февраля отправится вместе с командой на сбор в Корею.
Напомним, что приглашение МОК на Олимпийские игры-2018 не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков,Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
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hrenobl68
Шалунов в последних матчах регулярки был очень хорошо, да и вообще по сезону у него не было таких спадов, как у Ткачева.
18:48
gibson
Интересное кино, сначала Ткачева отправляют к Шумакову и Шалунову играть на фланге, а потом еще предпочитают ему Шалунова...
17:03