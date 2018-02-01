Шалунов заменит Ткачева в составе запасных сборной России перед Олимпиадой-2018

По итогам контрольной игры резервного состава сборной России против Белоруссии (3:0) тренерский штаб принял решение о замене нападающего Владимира Ткачева на Максима Шалунова. Шалунов 5 февраля отправится вместе с командой на сбор в Корею.

Напомним, что приглашение МОК на Олимпийские игры-2018 не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков,Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.