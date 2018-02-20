Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией

Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Им стала Норвегия, которая переиграла Словению (2:1 ОТ) в квалификационном раунде.
Встреча состоится 21 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018
Квалификационный раунд
20 февраля
6.10* США - Словакия - 5:1
10.40 Словения - Норвегия - 1:2 ОТ
15.10 Швейцария - Германия
15.10 Финляндия - Корея
1/4 финала
21 февраля
6.10 Чехия - США
10.40 РОССИЯ - Норвегия
15.10 Швеция - Швейцария/Германия
15.10 Канада - Финляндия/Корея
* указано московское время
Назаренко
Чуется мне, что все это закончится полуфиналом...
13:36