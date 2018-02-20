13:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Россия сыграет с Норвегией

Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
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Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Им стала Норвегия, которая переиграла Словению (2:1 ОТ) в квалификационном раунде.

Встреча состоится 21 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

Квалификационный раунд

20 февраля

6.10* США - Словакия - 5:1
10.40 Словения - Норвегия - 1:2 ОТ
15.10 Швейцария - Германия
15.10 Финляндия - Корея

1/4 финала

21 февраля

6.10 Чехия - США
10.40 РОССИЯ - Норвегия
15.10 Швеция - Швейцария/Германия
15.10 Канада - Финляндия/Корея

* указано московское время

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Назаренко

Чуется мне, что все это закончится полуфиналом...

13:36

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