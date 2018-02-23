Сергей Широков: "То, ради чего мы сюда приехали, еще впереди"

Нападающий сборной России Сергей Широков прокомментировал победу в полуфинальном матче Олимпиады-2018 над Чехией (3:0). По его словам, нельзя никого выделять в составе национальной команды.
– Не напоминал этот матч прошлогодний полуфинал с Канадой?
– Нет, каждая игра по-своему идет, параллели тяжело провести, – считает Широков.
– В ситуации с Ковальчуком переживали, что могут дать большой штраф?
– Это не наше дело, судьи все решают. Сказали, что ничего не было. Так что здорово, что мы выиграли. А так разбирать игру – не наше дело.
– В какой момент почувствовали, что выиграете у чехов?
– Когда сирена прозвучала.
– Василий Кошечкин – игрок матча, согласны?
– Наша команда – игрок матча. Все бились, старались. Вася, безусловно, молодец, но то, ради чего мы сюда приехали, еще впереди.
– Игра простая была с нашей стороны, минимум комбинаций. Почему?
– Старались держать шайбу, следили, чтобы было как можно меньше потерь в средней зоне. Нас предупреждали, что чехи опасны на контратаках, так что мы старались выполнить установку тренера. Отсюда и такой результат.
– Пятиминутка во втором периоде, когда играли в меньшинстве и не могли смениться, – сердечко не йокнуло?
– Как оно может йокнуть, когда мы находимся в процессе, играем. Ребята – молодцы, здорово выстояли. Сейчас самое главное – восстановиться, перевести дух, набраться эмоций.
– Канада уже в голове?
– А Канада выиграла?
– Пока нет.
– Вот кто выиграет, к тому и будем готовиться.
– У вас не было ощущение по ходу турнира, что какая-то часть страны ждет от вас провала?
– Мы об этом не думаем, стараемся абстрагироваться. (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Чехия – Россия //
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