Сергей Широков: "Российские хоккеисты имеют преимущество на Олимпиаде, так как играют в двух клубах"

Нападающий сборной России Сергей Широков отметил, что у национальной команды есть преимущество. Это связано с тем, что большинство игроков выступают за два клуба - ЦСКА и СКА. Напомним, что лишь два игрока представляют "Металлург" - вратарь Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин.

- Да, чувствуется преимущество из-за того, что у нас большинство ребят из двух клубов, - цитирует "Р-Спорт" Широкова. - Со многими из партнеров весь сезон играешь в одной команде. Есть сыгранность, каждый друг друга понимает. Хорошая атмосфера в команде сейчас стоит. Внутри команды нет никакого соперничества. Здесь же играет не СКА и ЦСКА. Здесь играет другая команда, и вы ее прекрасно знаете, а мне нельзя это слово произносить. Мы одна семья и делаем одно общее дело.