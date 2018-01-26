08:33 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сергей Плотников: "Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за нее"

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Нападающий СКА Сергей Плотников на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию российского флага. Форвард высказал свое мнение по поводу недопуска на Олимпиаду-2018.

"Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за нее. Поддержим все вместе наших спортсменов, Россия, вперед", - написал Плотников.

Напомним, ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон БеловАлексей БереглазовМихаил НауменковВалерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 – здесь.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kolos249

shur, кто тебя загнобил, несчастный? Лично тебе разве запрещают белый флаг носить?

09:12

dv2205

71 процент против

08:56

shur

kolos249 С чего ради поддерживать белофлажников? За какие-такие заслуги? Может за то, что они отказались от Родины, флага и гимна? Или может за то, что все они едут на ОИ за счёт простых налогоплательщиков, на мнение которых эти белофлажники полностью забили? 08:37 _____________________ Заколебали такие коменты. МОК гнобит, англо-саксы гнобят, так еще эти доморощенные псевдопатриоты гнобят.

08:51

kolos249

С чего ради поддерживать белофлажников? За какие-такие заслуги? Может за то, что они отказались от Родины, флага и гимна? Или может за то, что все они едут на ОИ за счёт простых налогоплательщиков, на мнение которых эти белофлажники полностью забили?

08:37