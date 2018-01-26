Сергей Плотников: "Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за нее"

Нападающий СКА Сергей Плотников на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию российского флага. Форвард высказал свое мнение по поводу недопуска на Олимпиаду-2018.

"Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за нее. Поддержим все вместе наших спортсменов, Россия, вперед", - написал Плотников.

Напомним, ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 – здесь.