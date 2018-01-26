Сергей Плотников: "Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за нее"

Нападающий СКА Сергей Плотников на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию российского флага. Форвард высказал свое мнение по поводу недопуска на Олимпиаду-2018.
"Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за нее. Поддержим все вместе наших спортсменов, Россия, вперед", - написал Плотников.
Напомним, ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 – здесь.
kolos249
shur, кто тебя загнобил, несчастный? Лично тебе разве запрещают белый флаг носить?
09:12
dv2205
71 процент против
08:56
shur
kolos249 С чего ради поддерживать белофлажников? За какие-такие заслуги? Может за то, что они отказались от Родины, флага и гимна? Или может за то, что все они едут на ОИ за счёт простых налогоплательщиков, на мнение которых эти белофлажники полностью забили? 08:37 _____________________ Заколебали такие коменты. МОК гнобит, англо-саксы гнобят, так еще эти доморощенные псевдопатриоты гнобят.
08:51
kolos249
С чего ради поддерживать белофлажников? За какие-такие заслуги? Может за то, что они отказались от Родины, флага и гимна? Или может за то, что все они едут на ОИ за счёт простых налогоплательщиков, на мнение которых эти белофлажники полностью забили?
08:37