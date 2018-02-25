Сергей Калинин: "После шайбы Гусева на радостях травмировал плечо!"

Нападающий сборной России Сергей Калинин подвел итоги финального матча Олимпийского хоккейного турнира. Напомним, команда Олега Знарка переиграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали.
- Насколько было тревожно всем перед концовкой?
- На самом деле, никаких мыслей не было. Не знаю, было ли там удаление или нет. Конечно, необязательное, я был в шоке немножко. Настолько был счастлив, что сравняли счет!
- Гусев что-то фантастическое сделал?
- Я видел все это как в замедленном повторе. Все молодцы сегодня, здорово играли.
- Расскажите подобнее.
- Там был кипиш на пятаке, я стоял, надеялся, что шайба отскочит куда-нибудь. Так и получилось, что он отскочила, а Гусев замкнул. На радостях я немножко травмировал плечо, поэтому и уехал в раздевалку.
- Травмы руки не было?
- Есть немножко, но это доктора посмотрят.
- Расскажите про свою пятерку.
- У всех звеньев были примерно похожие задачи - играть и в атаке, и в обороне, стараться забить и не пропустить.
- Когда Илья выскочил в овертайме...
- Немножко не хватило, сантиметров.
- Как возвращаться в КХЛ после Олимпиады?
- Не хочется об этом думать, сейчас отметить нужно. (Игорь РАБИНЕР)