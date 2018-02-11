Сергей Бобровский: "Россия в моем сердце"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в Инстаграме опубликовал изображение российского флага и выразил поддержку олимпийской сборной. Россияне на Играх в Пхенчхане проведут первый матч 14 февраля против Словакии.

"Вперед, Россия!", - написал Бобровский, добавив хэштег "Россия в моем сердце".

Напомним, что сам голкипер не смог поехать на Олимпиаду, как и другие игроки НХЛ из-за отсутствия договоренности лиги с ИИХФ и оргкомитетом Игр.

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