Сергей Андронов: "Жаль ребят, которых МОК отцепил от Олимпиады"

Нападающий ЦСКА и сборной России Сергей Андронов оценил игру армейцев против "Ак Барса" (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также расстроился, что ряд хоккеистов не получили приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия на Олимпиаде-2018.

– Как вам игра со стороны?

– Классная и живая игра, – цитирует "Бизнес Online" Андронова. – Обе команды играли здорово. Тяжело было смотреть с трибуны: хотелось выйти на лед, помочь ребятам. Тем более, что в Казани всегда приятно играть – тут отличная атмосфера.

– Отвлекают ли от игры мысли, что до сих пор не объявлен олимпийский состав?

– Мы ждем. Посмотрим, какой состав будет.

– Четверых игроков МОК отцепил. Неприятно?

– Конечно, неприятно, даже не знаю, по какому там они принципу так решили. Очень жаль ребят. Кто их может заменить? Не знаю, у нас много игроков в лиге, руководство разберется.