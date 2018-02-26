Сергей Андронов: "Спасибо, что помогли выступить на Олимпиаде и доказать, что нашу страну не сломить"

Нападающий хоккейной сборной России Сергей Андронов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Олимпиады-2018, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. В Корее хоккеисты впервые за 26 выиграли золото.

– Врасплох меня застали (улыбается). Спасибо, что помогли выступить на Олимпиаде и доказать, что нашу страну не сломить. В итоге мы стали сильнее, – сказал Андронов.

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