20:34 26 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сергей Андронов: "Спасибо, что помогли выступить на Олимпиаде и доказать, что нашу страну не сломить"

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Нападающий хоккейной сборной России Сергей Андронов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Олимпиады-2018, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. В Корее хоккеисты впервые за 26 выиграли золото.

– Врасплох меня застали (улыбается). Спасибо, что помогли выступить на Олимпиаде и доказать, что нашу страну не сломить. В итоге мы стали сильнее, – сказал Андронов.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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ms.efimoff

Для SS-1925-Sergey: «У меня есть претензии к моей стране, но обсуждать я их буду не с вами» (В.С. Высоцкий) Я очень сомневаюсь что первый кто оставил комментарий здесь, смог бы назвать этот турнир «турниром бомжей» в лицо спортсменам в нем участвовавшим, а в сети конечно, можно.. и на заборе тоже.. Только это совсем не гласность, а безнаказанность. Про страну в едином порыве и 70% - странно слышать, все мои родные, друзья, знакомые, сотрудники (а это около 300 человек, разного социального уровня) поддерживали сборную России и в хоккее и во всей Олимпиаде.. Откуда эти цифры 70%, откуда такие заявления?!

23:22 26 февраля

Весёлый℗

"Теперь про истинных и не истинных, арийцев и не арийцев.." - словесный понос в духе жалобного лепетания подсудимых Нюрнбергского процесса перед повешеньем. боитесь Россию - значит уважаете) пишите побольше русофобской пакости - так вас легче идентифицировать. и, да: мы- чемпионы! слава России!!))

23:05 26 февраля

SS-1525-Sergey

ms.efimoff ... 20:57 +++ Читай статью, не читай комменты, в лучше вообще ничего не читай, и будешь спать спокойно. Для тебя спортсмены и команда Россия участвовала в этих играх. Они не писали добровольный отказ от госсимволов. Ведь существует ст. 34 Конституции РФ, есть и указ Президента "О государственных символах РФ". Теперь о несении ответственности, здесь существует контроль модераторов, есть правила о чём писать нельзя. Так что видишь, никто ничего не нарушает. Тебе нужно в КНДР переехать жить там новости и комментарии к ним одинаковы с политикой партии. Теперь про истинных и не истинных, арийцев и не арийцев. Посмотри что говорил Таприщев, что говорил Бах, что говорили другие чиновники. Что в РФ общественное мнение негативное к ОИ, трансляции с них зрительского интереса не вызывают. Против ОИ и негативно к ним относящимся, с их же слов, достигает 70%. Так кто тут кому русский или ариец?

22:01 26 февраля

Boleijj protiv

ms.efimoff -------------- А может запретить такие новости писать?

21:28 26 февраля

Rome22

как же надоели все эти бодрые реляции(!) - нас не сломили, мы были сильные духом, мы отстояли честь родины и т.д. и т.п.. чем бодрее, тем фальшивее....

21:11 26 февраля

ms.efimoff

Уважаемая редакция СЭ, запретите пожалуйста комментарии к новостям.. Невозможно это читать! Эти ИМХО «исподтишка», без несения ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ СЛОВА привлекают все новых и новых интернет «героев» и диванных знатоков, создавая иллюзию, что ЭТО и есть истинное мнение большинства русских людей! (про первые два комментария)

20:57 26 февраля

Весёлый℗

пиндосы все время думают, что их вся страна в едином порыве поддержала... какие ущербные.... 0:4.....)

20:53 26 февраля

Весёлый℗

нашу страну не сломить - и это правда: слава России!)) завистники, пишите ещё, пишите заковыристее - без вас не так смешно жить)

20:52 26 февраля

Kdemon

Нет, поддержали тем, что превозмогая себя под белым флагом зажигали... Они все время думают, что их вся страна в едином порыве поддержала... какие ущербные....

20:48 26 февраля

Boleijj protiv

Кто стал сильнее, чем стали сильнее? Тем, что обыграли немощных немцев, в турнире бомжей? Или тем, что в итоге заняли по медалькам 13-ое место или тем, что администрация Пу велела нести такую ахинею?

20:42 26 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!