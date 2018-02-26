Сергей Андронов: "Спасибо, что помогли выступить на Олимпиаде и доказать, что нашу страну не сломить"

Нападающий хоккейной сборной России Сергей Андронов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Олимпиады-2018, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. В Корее хоккеисты впервые за 26 выиграли золото.
– Врасплох меня застали (улыбается). Спасибо, что помогли выступить на Олимпиаде и доказать, что нашу страну не сломить. В итоге мы стали сильнее, – сказал Андронов.
ms.efimoff
Для SS-1925-Sergey: «У меня есть претензии к моей стране, но обсуждать я их буду не с вами» (В.С. Высоцкий) Я очень сомневаюсь что первый кто оставил комментарий здесь, смог бы назвать этот турнир «турниром бомжей» в лицо спортсменам в нем участвовавшим, а в сети конечно, можно.. и на заборе тоже.. Только это совсем не гласность, а безнаказанность. Про страну в едином порыве и 70% - странно слышать, все мои родные, друзья, знакомые, сотрудники (а это около 300 человек, разного социального уровня) поддерживали сборную России и в хоккее и во всей Олимпиаде.. Откуда эти цифры 70%, откуда такие заявления?!
23:22 26 февраля
Весёлый℗
"Теперь про истинных и не истинных, арийцев и не арийцев.." - словесный понос в духе жалобного лепетания подсудимых Нюрнбергского процесса перед повешеньем. боитесь Россию - значит уважаете) пишите побольше русофобской пакости - так вас легче идентифицировать. и, да: мы- чемпионы! слава России!!))
23:05 26 февраля
SS-1525-Sergey
ms.efimoff ... 20:57 +++ Читай статью, не читай комменты, в лучше вообще ничего не читай, и будешь спать спокойно. Для тебя спортсмены и команда Россия участвовала в этих играх. Они не писали добровольный отказ от госсимволов. Ведь существует ст. 34 Конституции РФ, есть и указ Президента "О государственных символах РФ". Теперь о несении ответственности, здесь существует контроль модераторов, есть правила о чём писать нельзя. Так что видишь, никто ничего не нарушает. Тебе нужно в КНДР переехать жить там новости и комментарии к ним одинаковы с политикой партии. Теперь про истинных и не истинных, арийцев и не арийцев. Посмотри что говорил Таприщев, что говорил Бах, что говорили другие чиновники. Что в РФ общественное мнение негативное к ОИ, трансляции с них зрительского интереса не вызывают. Против ОИ и негативно к ним относящимся, с их же слов, достигает 70%. Так кто тут кому русский или ариец?
22:01 26 февраля
Boleijj protiv
ms.efimoff -------------- А может запретить такие новости писать?
21:28 26 февраля
Rome22
как же надоели все эти бодрые реляции(!) - нас не сломили, мы были сильные духом, мы отстояли честь родины и т.д. и т.п.. чем бодрее, тем фальшивее....
21:11 26 февраля
ms.efimoff
Уважаемая редакция СЭ, запретите пожалуйста комментарии к новостям.. Невозможно это читать! Эти ИМХО «исподтишка», без несения ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ СЛОВА привлекают все новых и новых интернет «героев» и диванных знатоков, создавая иллюзию, что ЭТО и есть истинное мнение большинства русских людей! (про первые два комментария)
20:57 26 февраля
Весёлый℗
пиндосы все время думают, что их вся страна в едином порыве поддержала... какие ущербные.... 0:4.....)
20:53 26 февраля
Весёлый℗
нашу страну не сломить - и это правда: слава России!)) завистники, пишите ещё, пишите заковыристее - без вас не так смешно жить)
20:52 26 февраля
Kdemon
Нет, поддержали тем, что превозмогая себя под белым флагом зажигали... Они все время думают, что их вся страна в едином порыве поддержала... какие ущербные....
20:48 26 февраля
Boleijj protiv
Кто стал сильнее, чем стали сильнее? Тем, что обыграли немощных немцев, в турнире бомжей? Или тем, что в итоге заняли по медалькам 13-ое место или тем, что администрация Пу велела нести такую ахинею?
20:42 26 февраля