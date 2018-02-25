08:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сергей Андронов: "Реализация пока не получается, но все будет хорошо"

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Форвард сборной России Сергей Андронов в перерыве финального матча олимпийского хоккейного турнира против Германии выразил уверенность, что команда наладит игру в третьем периоде. После двух периодов счет равный - 1:1.

- Пытаемся играть попроще, перестраховываемся. Надо успокоиться, играть в свой хоккей. Реализация пока не получается, но все будет хорошо, - сказал Андронов в интервью Первому Каналу.

Трансляция матча Россия - Германия

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alex160554

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ: "РЕАЛИЗАЦИЯ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, НО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" Даже лучше! Германия выигрывает!

09:21

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