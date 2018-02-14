Сергей Андронов: "Поражение от Словакии еще больше сплотит сборную России"

Нападающий сборной России Сергей Андронов после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что этот результат может поднять командынй дух. По его словам, игроки после двух заброшенных шайб в перве 5 минут встречи немного расслабились.

- Уверен, что это поражение еще больше сплотит нас, и мы будем играть еще лучше, - приводит ТАСС слова Андронова. Забросив две быстрые шайбы, может быть, немного расслабились. Пропустили две шайбы в концовке первого периода и начали перестраховываться. Потеряли ниточку. Столько моментов создали и не использовали их. Что-то не получилось и в большинстве, будем разбираться.

В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь