Сергей Андронов: "Поражение от Словакии еще больше сплотит сборную России"

Нападающий сборной России Сергей Андронов после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что этот результат может поднять командынй дух. По его словам, игроки после двух заброшенных шайб в перве 5 минут встречи немного расслабились.
- Уверен, что это поражение еще больше сплотит нас, и мы будем играть еще лучше, - приводит ТАСС слова Андронова. Забросив две быстрые шайбы, может быть, немного расслабились. Пропустили две шайбы в концовке первого периода и начали перестраховываться. Потеряли ниточку. Столько моментов создали и не использовали их. Что-то не получилось и в большинстве, будем разбираться.
В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.
Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь
Джон....Сильвер
Сплачиваться умели советские хоккеисты. А вы не заслуженно зажратые деньгами пустышки. Вас интересует только бабло. Вот только вы паразитируете за деньги, полученные вашими хозяевами-олигархами за нефть и газ. А эти деньги можно было бы направить на куда более нужные вещи, чем кормежку тех, кто якобы играет за сборную страны!
22:35 14 февраля
Алексей Федоров
Кого-то вдохновляют и сплачивают победы, а кому-то лучше разозлиться, затянуть пояса, сплотиться вокруг кого-то, скрепиться скрепами, про духовность еще важно помнить, про уникальность и особый путь.
22:34 14 февраля
Semmen
Это не сборная России. Это сборная спортсменов из России. А вот Россия в олимпиаде не участвует. Так решил МОК. Наш олимпийский комитет с этим согласился и в знак согласия выплачивает 15 миллионов баксов.
22:16 14 февраля
эстонский армеец
С логикой у Андронова беда - понравится сплачивать команду проигрышами - царь не поймёт( у него выборы) - электорат злой будет без золота в хоккее.
22:09 14 февраля
Thomas_Boy_
Dominator777 ______________ А когда они были сборной России, они другие какие-то слова говорили?
22:08 14 февраля
Dominator777
Получается так, что чем больше матчей проиграет, тем сплоченнее команда будет. Ну а какие еще слова можно ожидать от игроков нейтральной сборной? Какая команда - такая и игра! Все закономерно.
22:07 14 февраля
Thomas_Boy_
А если еще три игры проиграете, то так сплотитесь, что можно будет домой ехать.
22:01 14 февраля
RFR
Это поражение еще больше сплотит команду, сказал очередной наш хоккеист после невыхода из группы... А вообще это здорово, если наши пролетят, так как они вроде как и не наши ( ничейные )...
21:57 14 февраля