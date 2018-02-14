21:47 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сергей Андронов: "Поражение от Словакии еще больше сплотит сборную России"

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Нападающий сборной России Сергей Андронов после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отметил, что этот результат может поднять командынй дух. По его словам, игроки после двух заброшенных шайб в перве 5 минут встречи немного расслабились.

- Уверен, что это поражение еще больше сплотит нас, и мы будем играть еще лучше, - приводит ТАСС слова Андронова. Забросив две быстрые шайбы, может быть, немного расслабились. Пропустили две шайбы в концовке первого периода и начали перестраховываться. Потеряли ниточку. Столько моментов создали и не использовали их. Что-то не получилось и в большинстве, будем разбираться.

В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.

Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4958324

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Джон....Сильвер

Сплачиваться умели советские хоккеисты. А вы не заслуженно зажратые деньгами пустышки. Вас интересует только бабло. Вот только вы паразитируете за деньги, полученные вашими хозяевами-олигархами за нефть и газ. А эти деньги можно было бы направить на куда более нужные вещи, чем кормежку тех, кто якобы играет за сборную страны!

22:35 14 февраля

Алексей Федоров

Кого-то вдохновляют и сплачивают победы, а кому-то лучше разозлиться, затянуть пояса, сплотиться вокруг кого-то, скрепиться скрепами, про духовность еще важно помнить, про уникальность и особый путь.

22:34 14 февраля

Semmen

Это не сборная России. Это сборная спортсменов из России. А вот Россия в олимпиаде не участвует. Так решил МОК. Наш олимпийский комитет с этим согласился и в знак согласия выплачивает 15 миллионов баксов.

22:16 14 февраля

эстонский армеец

С логикой у Андронова беда - понравится сплачивать команду проигрышами - царь не поймёт( у него выборы) - электорат злой будет без золота в хоккее.

22:09 14 февраля

Thomas_Boy_

Dominator777 ______________ А когда они были сборной России, они другие какие-то слова говорили?

22:08 14 февраля

Dominator777

Получается так, что чем больше матчей проиграет, тем сплоченнее команда будет. Ну а какие еще слова можно ожидать от игроков нейтральной сборной? Какая команда - такая и игра! Все закономерно.

22:07 14 февраля

Thomas_Boy_

А если еще три игры проиграете, то так сплотитесь, что можно будет домой ехать.

22:01 14 февраля

RFR

Это поражение еще больше сплотит команду, сказал очередной наш хоккеист после невыхода из группы... А вообще это здорово, если наши пролетят, так как они вроде как и не наши ( ничейные )...

21:57 14 февраля

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