Сергей Андронов: "Матч с Кореей напоминал тренировку"

Форвард сборной России Сергей Андронов после контрольного матча с Кореей (8:1) отметил, что игроки старались себя тренировать. По его словам, Олимпиада – это возможность сделать что-то для своей страны.

– Матч с Кореей напоминал, скорее, тренировку, – отметил Андронов. – Мы прекрасно понимали, какая это команда. Выходили и старались себя тренировать и готовить к главному событию. Не обращали внимания на игру соперника.

– В первом периоде корейцы неплохо сопротивлялись или вы не до конца включились?

– Все дело в том, что давно не играли и выбились из режима. Потом нормально вкатились и вошли в игру.

– Расписание турнира удобное?

– Не понимаю таких разговоров. Начнутся игры, и мы будем готовы играть, сколько нам положено.

– Привыкли к Корее?

– Свободного времени не было, чтобы узнать экзотику, в основном тренировка-лед-гостиница. Времени погулять не было.

– Замерзли во дворце?

– Прохладно, на самом деле.

– Что для вас Олимпиада?

– Как и для любого спортсмена, это главное событие в жизни, возможность сделать что-то для своей страны. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

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