Секач сомневался в том, что попадет в сборную Чехии на Олимпийские игры

Нападающий сборной Чехии и "Ак Барса" Иржи Секач не был уверен в том, что попадет на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Форвард с 40 очками (15+ 25) в текущем сезоне является самым результативным из чешских игроков, выступающих в КХЛ. Для него Олимпиада-2018 станет первой в карьере.

– Сомнения по поводу участия в Олимпиаде были, так как всякое могло случиться, – приводит РИА "Новости" слова Секача. – Это Олимпиада, все хотят попасть на этот турнир, и можно было ждать любых решений тренера. Например, Мэтт Эллисон отлично играет в этом сезоне в КХЛ, но в сборную Канады не попал.

И в моем случае сомнения были еще потому, что в последние годы я не очень хорошо играл за сборную Чехии. Я не делал того, что могу, у меня была другая роль, не такая, как в клубе. Поэтому я очень волновался, но верил, что попаду в сборную. Рад, что тренер поверил в меня. Сделаю все, чтобы оправдать его надежды. Готов к любой роли и любому заданию.