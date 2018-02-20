Сборная США обыграла Словакию и вышла в 1/4 финала Олимпиады

Сборная США обыграла Словакию (5:1) в матче квалификационного раунда на Олимпиаде-2018. В составе победителей дублем отметился Райан Донато, для которого эти шайбы стали третьей и четвертой на турнире.

В 1/4 финала американцы сыграют с Чехией. Матч состоится 21 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры

Квалификационный раунд

США - Словакия - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Донато - 1 (Гилрой, Терри), 21:36 - 1:0. Висниевски - 1 (бол., Терри), 22:20 - 2:0. Аркобелло - 1 (Терри), 33:30 - 3:0. Черешняк - 1 (бол., Граняк, Надь), 36:54 - 3:1. Рой - 1 (Литтл, О`Нилл), 49:52 - 4:1. Донато - 2 (бол., Висниевски), 56:46 - 5:1.

Вратари: Запольски - Лацо.

Штраф: 8 - 33.

Броски: 33 (7+11+15) - 23 (9+11+3).

Судьи: Рантала, Салонен.

20 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.