Сборная США обыграла Словакию и вышла в 1/4 финала Олимпиады

Сборная США обыграла Словакию (5:1) в матче квалификационного раунда на Олимпиаде-2018. В составе победителей дублем отметился Райан Донато, для которого эти шайбы стали третьей и четвертой на турнире.
В 1/4 финала американцы сыграют с Чехией. Матч состоится 21 февраля.
Хоккей
Олимпийские игры
Квалификационный раунд
США - Словакия - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Донато - 1 (Гилрой, Терри), 21:36 - 1:0. Висниевски - 1 (бол., Терри), 22:20 - 2:0. Аркобелло - 1 (Терри), 33:30 - 3:0. Черешняк - 1 (бол., Граняк, Надь), 36:54 - 3:1. Рой - 1 (Литтл, О`Нилл), 49:52 - 4:1. Донато - 2 (бол., Висниевски), 56:46 - 5:1.
Вратари: Запольски - Лацо.
Штраф: 8 - 33.
Броски: 33 (7+11+15) - 23 (9+11+3).
Судьи: Рантала, Салонен.
20 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/hockey/
Damir73
Последний Легион: Кто такой ЧМОКА?Для несведущих)
11:37
Последний Легион
Ded vsegda odet __ А может чмок их покусал. ___________________________________________________ Ах-ха-ха-хааааааааааа !!!!! Зачетно )))))))))))))))))))))))))))))))))
10:52
Ded vsegda odet
shur ++ посмеялись и забыли. Спорт после того как по выгонял-выжил хороших комментаторов превратился в жёлтую прессу.
10:28
Ded vsegda odet
Да пох что написано. все пары распределены правильно и всем это известно, а кто то только проснулся, а может вахтовым методом работал и не было компа под рукой, а может из наркологии после новогоднего запоя выписали, вот они ни как въехать не могут. А может чмок их покусал. Или родченков свой коктель дал выпить,из зоны откинулись, версий много, сами они не сознаются.
10:27
shur
Ну хоть разобрались коллективно. СЭ напутал, и из-за этого сыр-бор. Как и обещал прошу прощения.
10:24
Don
zverg, ну цифры перепутали, ничего страшного) Это же СЭ, у них без этого никак)
10:22
Алек...
и полуфиналы перепутанны , Q1 b Q4 это мачти со шведами и канадцами.
10:20
zverg
Don shur, сейчас глянул сетку турнира на СЭ, там правильная сетка, чего ты фантазируешь?----Там у них противоречие. С одной стороны можно увидеть, что, например, Канада должна играть против победителя матча Финляндия - Корея, а с другой - против победителя 7D/10D. А это именно США - Словакия.
10:16
Алек...
не совсем правельно , у чехом и канадцев перепутанны цифры соперников, хотя рассположение правельное.
10:12
Damir73
shur: На СЭ изначально было всё правильно указано.Хоть они тупят часто и лажают.Где ты смотрел,не понятно...
10:11
Don
shur, сейчас глянул сетку турнира на СЭ, там правильная сетка, чего ты фантазируешь? Или они наверное сейчас всё это прочитали, и резко поменяли турнирную таблицу на верную)
10:06
Don
shur, и да кроме СЭ других спортивных сайтов нет? Зайди на sports или на sportbox, там правильная сетка турнира, СЭ как обычно лажает)
10:03
shur
Ребята! На других спортивных сайтах США играет с Чехией, а Канада с Финляндией/Кореей. Это что, получается, СЭ опять неверную информацию дал?
10:02
Don
Специально для shur, Яшин наверное тоже дурак?) Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин поделился эмоциями от победы сборной в матче с США (4:0), а также оценил дальнейшие перспективы команды. «Это была хорошая тренировка перед играми плей-офф. Команда у США быстрая, молодая, задиристая. Там много ребят, которым есть что доказывать. Я бы у нас отметил Кошечкина, который в нужный момент сделал несколько важных сейвов. Если бы не он, могло бы все поменяться. Если все сложится, то нашим соперником по полуфиналу станут чехи. А это очень организованная команда. С выстроенной обороной, хорошим вратарем. Есть ребята, которые могут забить: Коварж, Червенка.
10:00
Ded vsegda odet
Харе прикалываться. На оф сайте ол комитета есть сетка и расписание. Потролите лучше на биатлоне .
09:58
Damir73
shur: Посмотри на других сайтах.Или просто набери:Сетка четвертьфиналов по хоккею Пьёнгчхан-2018
09:54
shur
Ded vsegda odet shur когда будут 1\4 посмотрим кто с кем играет. Извинишься если будешь не прав?_____________ Извинюсь обязательно! А вы все извинитесь?
09:51
Damir73
PENGUIN: Ничего не напутали.Сетка давно уже известна.Посмотри на других спортивных сайтах.Или тоже дюшес принимешь?)
09:50
Ded vsegda odet
shur когда будут 1\4 посмотрим кто с кем играет. Извинишься если будешь не прав?
09:45
PENGUIN
Товарищи! shur прав, США будет играть с Канадой, а чехи с финнами, которые скорее всего обыграют Корею... Это всё СЭкс напутал...
09:44
shur
Ребята! Нажимаем Олимпиада-2018, затем Пхенчан, подводим к синему угольнику, всплывает окошко с видами спортами, хоккей, мужчины и все, как я сказал
09:39
Ded vsegda odet
Тоже подумалось , что америкосы могут обыграть чехов
09:39
Damir73
Пендосы думаю и чехов сделают и нашим в полуфинале крови попьют!А про судейство,которое будет,вообще молчу...
09:35
Lars Berger
Вот и нет Словакии. А как хвалили ее, как хвалили... После первой игры. И тренер там - душка, и игроки - получают удовольствие от игры, а не живут взаперти на сборах...)
09:31
Damir73
shur: Тебя на мельдоний надо проверить!..В 1/2 Канадцы с финами,чехи с америкосами!
09:30
Ded vsegda odet
shur - прикалываешься?
09:26
Georgy_1975
shur, с тобой все нормально? сетку смотри внимательнее.
09:24
gibson
shur, походу не только допинг.
09:23
shur
Канада играет с победителем 7Д-10Д, а это США-Словакия. Внимательно смотрите!
09:20
Dorognik.
Обыграли Россию и с чистой совестью домой без малейших вариантов.
09:18