Сборная США обыграла Словакию благодаря дублю Донато

Сборная США по хоккею обыграла Словакию (2:1) в матче группового турнира Олимпиады-2018. В составе победителей обе шайбы на счету Райана Донато. У проигравших точным броском отметился Андрей Кудрна.

Отметим, что для американцев эта победа стала первой на Играх в Пхенчхане. На старте турнира они уступили Словении (2:3 ОТ). Словаки, напротив, после победы над Россией (3:2) потерпели первое поражение.

В третьем туре США встретится с Россией, а Словакия - со Словенией. Оба матча будут сыграны 17 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа B

США - Словакия - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Донато - 1 (бол., Терри, Бурк), 7:10 - 1:0. Кудрна - 1 (Сурови, Чайковски), 7:35 - 1:1. Донато - 2 (бол., Аркобелло, Бурк), 42:51 - 2:1.

Вратари: Запольски - Лацо (59:22).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 31 (9+16+6) - 22 (7+6+9).

Судьи: Верли, Гуен.

16 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь