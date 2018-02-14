12:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сборная России выехала на матч со Словакией, несмотря на сильный ветер

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Сборная России продолжает в штатном режиме готовиться к матчу группового турнира Олимпиады-2018 против Словакии, сообщает официальный Твиттер ФХР. Россияне выезжают на игру. 

Ранее из-за урагана был отменен ряд соревнований на Играх в Пхенчхане, а олимпийский парк был закрыт. 

Стартовая встреча мужского хоккейного турнира для российской сборной начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

14 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Решились выйти из гостиницы. Герои наши!

13:19

Andre_Saratov

А словаки в гостинице остались? Неясно из заметки...

13:08

amilo

Они что, на коньках выехали?

12:31

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!