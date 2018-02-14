Сборная России выехала на матч со Словакией, несмотря на сильный ветер

Сборная России продолжает в штатном режиме готовиться к матчу группового турнира Олимпиады-2018 против Словакии, сообщает официальный Твиттер ФХР. Россияне выезжают на игру.
Ранее из-за урагана был отменен ряд соревнований на Играх в Пхенчхане, а олимпийский парк был закрыт.
Несмотря на сильный ветер в корейском Канныне, сборная готовится к матчу в штатном режиме. Мы выезжаем на игру 💪🏻– Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Стартовая встреча мужского хоккейного турнира для российской сборной начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.
14 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
rusfed 2.0
Решились выйти из гостиницы. Герои наши!
13:19
Andre_Saratov
А словаки в гостинице остались? Неясно из заметки...
13:08
amilo
Они что, на коньках выехали?
12:31