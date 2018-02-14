Сборная России выехала на матч со Словакией, несмотря на сильный ветер

Сборная России продолжает в штатном режиме готовиться к матчу группового турнира Олимпиады-2018 против Словакии, сообщает официальный Твиттер ФХР. Россияне выезжают на игру.

Ранее из-за урагана был отменен ряд соревнований на Играх в Пхенчхане, а олимпийский парк был закрыт.

Несмотря на сильный ветер в корейском Канныне, сборная готовится к матчу в штатном режиме. Мы выезжаем на игру 💪🏻 – Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.

Стартовая встреча мужского хоккейного турнира для российской сборной начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

14 февраля на Олимпиаде. Live! //

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