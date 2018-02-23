Сборная России впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады

Обыграв в полуфинале сборную Чехии (3:0), сборная России впервые с 1998 года пробилась в финал Олимпийских игр. Кроме того, россияне гарантировали себе первые с 2002 года медали Олимпиады. Напомним, что в 2006 году наша сборная стала четвертой, а в 2010 и 2014 годах вылетела в четвертьфинале. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сборная России на Олимпийских играх
|
Год
|
Город
|
Тренер
|
Место
|
1994
|
Лиллехаммер
|
Виктор ТИХОНОВ
|
4-е
|
1998
|
Нагано
|
Владимир ЮРЗИНОВ
|
2-е
|
2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
Вячеслав ФЕТИСОВ
|
3-е
|
2006
|
Турин
|
Владимир КРИКУНОВ
|
4-е
|
2010
|
Ванкувер
|
Вячеслав БЫКОВ
|
6-е
|
2014
|
Сочи
|
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ
|
5-е
|
2018
|
Пхенчхан
|
Олег ЗНАРОК
|
1-е или 2-е
Трансляция матча Чехия - Россия //
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