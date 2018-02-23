Сборная России впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады

Обыграв в полуфинале сборную Чехии (3:0), сборная России впервые с 1998 года пробилась в финал Олимпийских игр. Кроме того, россияне гарантировали себе первые с 2002 года медали Олимпиады. Напомним, что в 2006 году наша сборная стала четвертой, а в 2010 и 2014 годах вылетела в четвертьфинале. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сборная России на Олимпийских играх

Год Город Тренер Место 1994 Лиллехаммер Виктор ТИХОНОВ 4-е 1998 Нагано Владимир ЮРЗИНОВ 2-е 2002 Солт-Лейк-Сити Вячеслав ФЕТИСОВ 3-е 2006 Турин Владимир КРИКУНОВ 4-е 2010 Ванкувер Вячеслав БЫКОВ 6-е 2014 Сочи Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ 5-е 2018 Пхенчхан Олег ЗНАРОК 1-е или 2-е

Трансляция матча Чехия - Россия //

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