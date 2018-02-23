13:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сборная России впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады

Обыграв в полуфинале сборную Чехии (3:0), сборная России впервые с 1998 года пробилась в финал Олимпийских игр. Кроме того, россияне гарантировали себе первые с 2002 года медали Олимпиады. Напомним, что в 2006 году наша сборная стала четвертой, а в 2010 и 2014 годах вылетела в четвертьфинале. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сборная России на Олимпийских играх

Год

Город

Тренер

Место

1994

Лиллехаммер

Виктор ТИХОНОВ

4-е

1998

Нагано

Владимир ЮРЗИНОВ

2-е

2002

Солт-Лейк-Сити

Вячеслав ФЕТИСОВ

3-е

2006

Турин

Владимир КРИКУНОВ

4-е

2010

Ванкувер

Вячеслав БЫКОВ

6-е

2014

Сочи

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ

5-е

2018

Пхенчхан

Олег ЗНАРОК

1-е или 2-е

Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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