Сборная России провела тренировку в тех же сочетаниях звеньев

Сборная России в преддверии полуфинального матча на Олимпиаде в Пхенчхане провела тренировку. Звенья не претерпели изменений по сравнению с предыдущим вариантом.
Кошечкин, Сорокин, Шестеркин.
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин, Мозякин;
Нестеров – Марченко, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов, Шипачев;
Киселевич – Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко.
Россия проведет полуфинальный матч против Чехии 23 февраля. Встреча начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
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