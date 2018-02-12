Сборная России провела первую тренировку в Пхенчхане

Сборная России по хоккею провела первую тренировку на Олимпиаде-2018. Игроки тренировались в следующих сочетаниях:
вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин
Войнов – Гавриков, Ковальчук – Дацюк – Григоренко, Каблуков
Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов
Зубарев – Зуб, Телегин – Андронов – Калинин
Киселевич – Яковлев, Широков – Прохоркин – Барабанов, Мозякин.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне проведут первый матч против Словакии 14 февраля. (Игорь РАБИНЕР)
Олег Знарок выходит на первую олимпийскую тренировку. pic.twitter.com/VnaiUvN92a– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 12 февраля 2018 г.
Харийс Витолиньш разъясняет игрокам на доске содержание тренировки. pic.twitter.com/X6Ofmgjumu– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 12 февраля 2018 г.