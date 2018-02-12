Сборная России провела первую тренировку в Пхенчхане

Сборная России по хоккею провела первую тренировку на Олимпиаде-2018. Игроки тренировались в следующих сочетаниях:

вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин

Войнов – Гавриков, Ковальчук – Дацюк – Григоренко, Каблуков

Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов

Зубарев – Зуб, Телегин – Андронов – Калинин

Киселевич – Яковлев, Широков – Прохоркин – Барабанов, Мозякин.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне проведут первый матч против Словакии 14 февраля. (Игорь РАБИНЕР)