09:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сборная России призвала не поддаваться на провокации

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Сборная России в Твиттере сообщила, что команда продолжает планомерную подготовку к матчу 1/4 финала на Олимпиаде-2018, несмотря на спекуляциии в прессе. Ранее в американских СМИ появился призыв отстранить защитника Вячеслава Войнова от Игр в Пхенчхане за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.

"Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на Олимпийских играх и призываем не подхватывать провокационные темы, - говорится в сообщении сборной России на русском языке. - Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды".

Также ФХР выпустила заявление о сложившейся ситуации на английском языке:

Настоящим ФХР хотела бы сделать заявление о том, что Войнов имеет право участвовать в международных соревнованиях, - отмечается в заявлении команды на английском языке. - Он и его жена живут вместе в счастливом браке.
Просим СМИ уважать личную жизнь спортсменов и немедленно прекратить спекуляции на эту тему.

Сборная России проведет матч 1/4 финала олимпийского турнира 21 февраля. Встреча начнется в 10.40 по московскому времени. Соперник команды Олега Знарка определится сегодня, 20 февраля, в матче квалификационного раунда Словения - Норвегия, который начнется в 10.40 по московскому времени.

Журналист из США предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие // 
LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде" // 
"Он был хорошим игроком". Комментатор NBC раскритиковал Войнова

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Последний Легион

RedBaron _______________________________________________________ Дебил, американцы за 200 лет уничтожили 100 миллионов индейцев, и истребили половину негров в Африке. И сейчас бомбили и бомбят Югославию, Ливию, Сирию ...Куда уж нам до ихней цивилизации. Пшёл вон, чмошный шакаленок.

11:54

_Металлург_

*"большой взрыв".

10:44

_Металлург_

Несвин... Так это каклы печеньки выпрашивают. Они ведь уверены, что их хозяева - небожители и высшая раса, а потому все народы должны ползать на коленях перед неповторимыми так же, как делают это великие укры -учителя Европы и копатели Черного моря, представители великой космической державы (как они еще не додумались сообщить всем, что это они устроили "великий взрыв").

10:41

Несвин

Сколько всякой мелкой шушеры набежало, понаписать всякой гадости....

10:31

Тестикулы Серены

Велика Россия, а отступать некуда: позади женщин, детей и хоккеистов - Путин )))))))))))))))))))))

10:06

RedBaron

Бьет значит любит. Не понять американцам широкой русской души. Убьет, значит так надо было. В России не живут по закону, здесь живут по понятиям. Мужик сильнее значит может бить. Ни стать нам ни когда цивилизованной страной. Дикари мы, варвары. О том, что женщина тоже человек людям надо объяснять. А то ведь спорят: а вдруг она сама была виновата, а может он просто перебрал, и так далее. Дикари.

09:59

Kisusha

Он и его жена живут вместе в счастливом браке./// а кто определил счастье? чем больше крови , тем больше счастья что ли?

09:50

kutuzo zdes

зачем вы там? клоуны хоть деньги зарабатывают за свои заграничные выступления, а на вас государство тратит миллиарды на потеху врагам, ну как так-то? Спортсменом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан! Наверное...

09:35

gibson

Waddim, это миф. Такого приказа не было.

09:34

Lars Berger

Можно было об этом адресно пару-тройку "спецкоров" попросить и всё нормально.

09:29

Waddim

Ну прям как приказ Сталина в 41м: "Не поддаваться на провокации!"))

09:28

Есть мнение...

Ой, ребята, не могу, щас поддамся на провокацию) Может быть это как-то оживит турнир дворовых команд.

09:21

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