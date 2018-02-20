Сборная России призвала не поддаваться на провокации

Сборная России в Твиттере сообщила, что команда продолжает планомерную подготовку к матчу 1/4 финала на Олимпиаде-2018, несмотря на спекуляциии в прессе. Ранее в американских СМИ появился призыв отстранить защитника Вячеслава Войнова от Игр в Пхенчхане за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.

"Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на Олимпийских играх и призываем не подхватывать провокационные темы, - говорится в сообщении сборной России на русском языке. - Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды".

Также ФХР выпустила заявление о сложившейся ситуации на английском языке:

Настоящим ФХР хотела бы сделать заявление о том, что Войнов имеет право участвовать в международных соревнованиях, - отмечается в заявлении команды на английском языке. - Он и его жена живут вместе в счастливом браке.

Просим СМИ уважать личную жизнь спортсменов и немедленно прекратить спекуляции на эту тему.

Сборная России проведет матч 1/4 финала олимпийского турнира 21 февраля. Встреча начнется в 10.40 по московскому времени. Соперник команды Олега Знарка определится сегодня, 20 февраля, в матче квалификационного раунда Словения - Норвегия, который начнется в 10.40 по московскому времени.

Журналист из США предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие //

LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде" //

"Он был хорошим игроком". Комментатор NBC раскритиковал Войнова

Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на ОИ и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды.#redmachine #краснаямашина – Хоккей России (@russiahockey) 20 февраля 2018 г.

Hereby the Russian Ice Hockey Federation would like to make a statement that Mr. Voynov is eligible to participate in all international competitions.

Mr. Voynov and his wife are living together in a happy marriage. – Russia Hockey (@russiahockey_en) 20 февраля 2018 г.