Сборная России призвала не поддаваться на провокации

Сборная России в Твиттере сообщила, что команда продолжает планомерную подготовку к матчу 1/4 финала на Олимпиаде-2018, несмотря на спекуляциии в прессе. Ранее в американских СМИ появился призыв отстранить защитника Вячеслава Войнова от Игр в Пхенчхане за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.
"Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на Олимпийских играх и призываем не подхватывать провокационные темы, - говорится в сообщении сборной России на русском языке. - Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды".
Также ФХР выпустила заявление о сложившейся ситуации на английском языке:
Настоящим ФХР хотела бы сделать заявление о том, что Войнов имеет право участвовать в международных соревнованиях, - отмечается в заявлении команды на английском языке. - Он и его жена живут вместе в счастливом браке.
Просим СМИ уважать личную жизнь спортсменов и немедленно прекратить спекуляции на эту тему.
Сборная России проведет матч 1/4 финала олимпийского турнира 21 февраля. Встреча начнется в 10.40 по московскому времени. Соперник команды Олега Знарка определится сегодня, 20 февраля, в матче квалификационного раунда Словения - Норвегия, который начнется в 10.40 по московскому времени.
Журналист из США предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие //
LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде" //
"Он был хорошим игроком". Комментатор NBC раскритиковал Войнова
Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на ОИ и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды.#redmachine #краснаямашина– Хоккей России (@russiahockey) 20 февраля 2018 г.
Hereby the Russian Ice Hockey Federation would like to make a statement that Mr. Voynov is eligible to participate in all international competitions.– Russia Hockey (@russiahockey_en) 20 февраля 2018 г.
Mr. Voynov and his wife are living together in a happy marriage.
We ask the media to respect the athlete's privacy and immediately stop speculating on this matter.– Russia Hockey (@russiahockey_en) 20 февраля 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- ФХР
- Вячеслав Войнов
- Олимпиада
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RedBaron _______________________________________________________ Дебил, американцы за 200 лет уничтожили 100 миллионов индейцев, и истребили половину негров в Африке. И сейчас бомбили и бомбят Югославию, Ливию, Сирию ...Куда уж нам до ихней цивилизации. Пшёл вон, чмошный шакаленок.
11:54
_Металлург_
*"большой взрыв".
10:44
_Металлург_
Несвин... Так это каклы печеньки выпрашивают. Они ведь уверены, что их хозяева - небожители и высшая раса, а потому все народы должны ползать на коленях перед неповторимыми так же, как делают это великие укры -учителя Европы и копатели Черного моря, представители великой космической державы (как они еще не додумались сообщить всем, что это они устроили "великий взрыв").
10:41
Несвин
Сколько всякой мелкой шушеры набежало, понаписать всякой гадости....
10:31
Тестикулы Серены
Велика Россия, а отступать некуда: позади женщин, детей и хоккеистов - Путин )))))))))))))))))))))
10:06
RedBaron
Бьет значит любит. Не понять американцам широкой русской души. Убьет, значит так надо было. В России не живут по закону, здесь живут по понятиям. Мужик сильнее значит может бить. Ни стать нам ни когда цивилизованной страной. Дикари мы, варвары. О том, что женщина тоже человек людям надо объяснять. А то ведь спорят: а вдруг она сама была виновата, а может он просто перебрал, и так далее. Дикари.
09:59
Kisusha
Он и его жена живут вместе в счастливом браке./// а кто определил счастье? чем больше крови , тем больше счастья что ли?
09:50
kutuzo zdes
зачем вы там? клоуны хоть деньги зарабатывают за свои заграничные выступления, а на вас государство тратит миллиарды на потеху врагам, ну как так-то? Спортсменом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан! Наверное...
09:35
gibson
Waddim, это миф. Такого приказа не было.
09:34
Lars Berger
Можно было об этом адресно пару-тройку "спецкоров" попросить и всё нормально.
09:29
Waddim
Ну прям как приказ Сталина в 41м: "Не поддаваться на провокации!"))
09:28
Есть мнение...
Ой, ребята, не могу, щас поддамся на провокацию) Может быть это как-то оживит турнир дворовых команд.
09:21