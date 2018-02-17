06:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Сборная России перед матчем с США тренируется без изменений в сочетаниях

Сборная России провела тренировку перед матчем группового турнира Олимпиады-2018 против США. Сочетания по сравнению с занятием перед игрой со Словенией (8:2) не изменились.

Таким образом, участия во встрече не примут Вадим Шипачев и Алексей Марченко. Напомним, игра против США состоится сегодня. Начало матча - 15.10 по московскому времени. 

Трансляция матча Россия - США//
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь

 

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