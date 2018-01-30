Сборная России объяснила, почему пропустит церемонию открытия Олимпиады-2018

Пресс-служба сборной России на своей официальной странице в Твиттере объяснила причину, из-за которой игроки, тренеры и персонал мужской национальной команды не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
Игры-2018 начнутся 9 февраля. На групповом этапе россияне встретятся со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).
Текс сообщения, опубликованный пресс-службой ФХР:
График подготовки мужской сборной России, утвержденный еще прошлой весной, не позволит хоккеистам принять участие в открытии Олимпиады. Согласно графику, сборная будет готовиться в Ан Янге, где 10 февраля сыграет контрольный матч с Кореей и прибудет в Олимпийскую деревню 11 февраля.
hrenobl68
EstStar, тренировка в любом случае важнее, чем бессмысленное открытие. ПУсть на закрытии пройдут , как чемпионы.
19:57
EstStar
хорошо так кинули , у нас тренировка важен вашей открывашка .
15:35
lena-047
А то ещё морду МОКу набьют.
15:05
шико1956
Да и не только хоккеистам нечего делать на открытии.
14:39
nio16
четко послали МОК с их церемонией ;)
14:16
shpasic
что-то мало капса в комментариях. нужно ещё разным цветом раскрасить ключевые слова и жирным шрифтом их дать.
14:13
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
объяснение --- фуфловое.... Даже в КХЛ игры проводились через ДВА на ТРЕТИЙ, а тут ::: Откр--9.02.,,,, первый матч -- ЧИТАЙТЕ ВЫШЕ!!!! Просто ковальчук УЖЕ заявил /читай инфу газетную раньше/, что ДЕКЛАРАЦИЮ о правилах поведения НЕ подпишет!!!! Поэтому, ФХР и ТШ боятся, чтобы ОН и К* не выкинули к.-н. поцтреоцкую фигню на ОТКРЫТИИ и сразу не направились бы в АЭРОПОРТ "до дому, до хаты"... ВОТ И ВСЁ ОБЪЯСНЕНИЕ !!!!!!!!!
14:10