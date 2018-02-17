Сборная Кореи потерпела самое крупное поражение на Олимпиаде, уступив Швейцарии

Сборная Кореи разгромно уступила Швейцарии (0:8) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. Хет-триком в составе швейцарцев отметился Пиус Зутер.

Отметим, что тренерский штаб корейской команды при счете 0:5 заменил Мэтта Далтона на Пак Сон Дже.

Корейцы первыми на турнире проиграли с разницей в восемь шайб. До завершения этой встречи самое крупное поражение было зафиксировано в матче Россия - Словения (8:2). Эта игра продолжает оставаться самой результативной на Играх-2018.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа A

Корея - Швейцария - 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)

Голы: Холленштайн - 1 (Хас, Леффель), 10:23 - 0:1. Дю Буа - 1, 27:36 - 0:2. Зутер - 1 (Эрцог), 35:55 - 0:3. Рюфенахт - 1 (Унтерзандер, Олмонд), 43:50 - 0:4. Зутер - 2 (Амбюль, Мозер), 45:17 - 0:5. Шеппи - 1 (Олмонд, Геринг), 46:45 - 0:6. Зутер - 3 (Геринг, Амбюль), 51:24 - 0:7. Корви - 1 (Хофманн, Дю Буа), 55:10 - 0:8.

Вратари: Далтон (Пак Сон Дже, 45:17) - Хиллер.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (15+10+9) - 25 (7+8+10).

Судьи: Гржибик, Рантала.

17 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь