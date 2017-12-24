Сборная Канады планирует объявить состав на Олимпиаду-2018 11 января

Сборная Канады планирует назвать состав на мужской хоккейный турнир Олимпиады 2018 года 11 января, сообщает Sportsnet. Отмечается, что к этому времени пройдет около недели после финального матча молодежного чемпионата мира, поэтому у тренерского штаба будет время обсудить с Канадской хоккейной лигой, стоит ли привлекать в национальную команду молодежь.

Также отмечается, что тренерский штаб будет оценивать игроков, которые примут участие в Кубке Шпенглера.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало, а Олимпиада-2018 – с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.