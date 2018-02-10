Сборная единой Кореи пропустила 8 безответных шайб от швейцарок

Женская сборная Швейцарии разгромила Корею в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира - 8:0. Напомним, что хоккеистки Кореи и КНДР выступают на Играх единой командой. Ранее в матче группы B Швеция одолела Японию 1:0.

Каннын (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Групповой турнир

Группа B

Швейцария - Корея - 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Голы: Мюллер - 1 (мен., Л. Бенц), 10:23 - 1:0. Мюллер - 2 (Л. Бенц, Штальдер), 11:24 - 2:0. Мюллер - 3 (Л. Бенц, Майер), 19:48 - 3:0. Мюллер - 4, 21:26 - 4:0. Штанц - 1 (Разелли, Рюэди), 22:21 - 5:0. Штанц - 2 (Разелли), 37:19 - 6:0. Штальдер - 1 (бол., Майер, Мюллер), 49:42 - 7:0. Штальдер - 2, 51:48 - 8:0.

Вратари: Шеллинг - Син Со Джон.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 52 (14+18+20) - 8 (3+1+4).

Судьи: Ариано Лорти, Эллен.

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