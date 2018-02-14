Сборная единой Кореи проиграла Японии, забросив первую шайбу в истории

Женская сборная Кореи проиграла Японии в групповом турнире Олимпиады-2018 - 1:4. Напомним, что хоккеистки Кореи и КНДР выступают на Играх единой командой. В первых двух поединках кореянки уступили Швейцарии и Швеции с одинаковым счетом 0:8. Ранди Гриффин стала автором первой шайбы кореянок в истории. Обе сборные досрочно лишились шанса попасть в четвертьфинал и примут уастие в турнире за 5-8 места.

Каннын (Корея)

Хоккей

Олимпийские игры

Женщины

Группа В

Корея - Япония - 1:4 0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Кубо - 2 (Х. Токо, Укита), 1:07 - 0:1. Оно - 1 (бол., Коикэ, Йонэяма), 3:58 - 0:2. Гриффин - 1 (Пак Юн Джон), 29:31 - 1:2. Коикэ - 1 (бол., Хосоямада, Йонэяма), 51:42 - 1:3. Укита - 2 (п.в.), 58:33 - 1:4.

Вратари: Син Со Джон (57:48 - 58:33) - Кониси.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 13 (4+3+6) - 44 (13+13+18).

Судьи: Фиалова, Хертрих.

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