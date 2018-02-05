Самолет российских хоккеистов из-за снегопада 1,5 часа не мог вылететь в Корею

Сборная России почти полтора часа ждала вылета из аэропорта "Шереметьево" из-за снегопада. Команда Олега Знарка должна была отправиться на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан во времянной промежуток с 20.45 до 21.00 по московскому времени.

Самолет отправился на взлетно-посадочную полосу только в 22.30.

10 февраля россияне в Корее проведут выставочный матч против хозяев Олимпиады. На групповом этапе хоккейного турнира они сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.