"Русский шпионаж". В Чехии отреагировали на скандал во время тренировки национальной сборной по хоккею

Чешское интернет-издание Sport.cz отреагировало на скандал во время тренировки национальной команды по хоккею на Олимпиаде. Ранее представитель чехов запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете.

Издание Sport.cz назвало эту ситуацию "русским шпионажем". При этом отмечается, что представители российской стороны могут присутствовать на тренировке, а вот ее запись уже считается шпионажем.

Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия – Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео