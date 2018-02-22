"Русский шпионаж". В Чехии отреагировали на скандал во время тренировки национальной сборной по хоккею

Чешское интернет-издание Sport.cz отреагировало на скандал во время тренировки национальной команды по хоккею на Олимпиаде. Ранее представитель чехов запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете.
Издание Sport.cz назвало эту ситуацию "русским шпионажем". При этом отмечается, что представители российской стороны могут присутствовать на тренировке, а вот ее запись уже считается шпионажем.
Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия – Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео
kcin
czechplayer- если уж пишешь, то дописывай всё- после предложения сто евро, там было- asi to bylo myslene v nadsazce. тебе перевести? или сам справишься?
13:31
Czechplayer
Электросталец ____ как в чем дело?) очередные провокации) по правилам можно находится на тренировке чужой команды и смотреть, а снимать запрещено. Пусть журналюги не выдумывают сказки для зомбированных хомячков. И почему еще СЭ не написал, что в этой же статье сказано, что Россия хотела играть в красной форме и поменять скамейки, которые выбрали чехи. При этом предлагали менеджеру сборной Чехии аж целых 100 евро (!!!) Чех на это с юмором ответил "видимо у вас кризис в стране, раз так мало предлагаете"))))
12:51
MIKE-BEST
Выходить и побеждать этих чехов !
12:14
Электросталец
Chezhplayer, а в чем дело?
12:00