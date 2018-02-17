Рукопожатия хоккеистов на Олимпиаде отменены из соображений безопасности

Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане отменил рукопожатия игроков на хоккее из-за угрозы распространения норовируса, который с начала Игр ходит по региону. Вместо традиционного обмена рукопожатиями хоккеисты будут отбивать кулачки.

– Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков, – сообщает в своем официальном Твиттере ФХР. – Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь