Рукопожатия хоккеистов на Олимпиаде отменены из соображений безопасности

Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане отменил рукопожатия игроков на хоккее из-за угрозы распространения норовируса, который с начала Игр ходит по региону. Вместо традиционного обмена рукопожатиями хоккеисты будут отбивать кулачки.
– Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков, – сообщает в своем официальном Твиттере ФХР. – Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене.
Lennon
Ещё можно по печени сразу садануть!
12:03
Serenky25
Еще можно носиком чокаться.
11:37
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
еще можно сиськами биться.
11:22
maxcds
в десна могли бы оставить. риппон поддержит
11:15