10:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Рукопожатия хоккеистов на Олимпиаде отменены из соображений безопасности

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Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане отменил рукопожатия игроков на хоккее из-за угрозы распространения норовируса, который с начала Игр ходит по региону. Вместо традиционного обмена рукопожатиями хоккеисты будут отбивать кулачки.

– Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков, – сообщает в своем официальном Твиттере ФХР. – Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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https://twitter.com/russiahockey/status/964697612799524864

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lennon

Ещё можно по печени сразу садануть!

12:03

Serenky25

Еще можно носиком чокаться.

11:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

еще можно сиськами биться.

11:22

maxcds

в десна могли бы оставить. риппон поддержит

11:15

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