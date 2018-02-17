RT: американские болельщицы поздравили Россию с победой над США

Американские болельщицы поздравили Россию с победой над США в матче группового турнира Олимпиады-2018 (4:0), утверждает RT.

-Мои поздравления России! Жаль, что здесь нет игроков НХЛ. России бы они тоже не помешали. Атмосфера была классной, обе команды источали бешеную энергию. У россиян порядок с физической подготовкой, они нас перебегали. Нам теперь придется поддерживать Канаду, - сказала американская болельщица.

Одна из поклонниц американской сборной при этом сказала, что будет теперь поддерживать Россию.

Благодаря победе над США Россия заняла первое место и напрямую вышла в четвертьфинал.

Американская сборная стала в группе предоследней и сыграет в раунде плей-офф. Полностью сетка плей-офф станет известна после завершения всех игр группового турнира.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь