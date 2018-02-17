22:18 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

RT: американские болельщицы поздравили Россию с победой над США

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Американские болельщицы поздравили Россию с победой над США в матче группового турнира Олимпиады-2018 (4:0), утверждает RT. 

 
Суббота. Пхенчхан. Россия - США - 4:0. Илья КОВАЛЬЧУК оформил дубль и разгром звездно-полосатых.Ковальчук сокрушил Америку и рекорд Буре! Россия - в четвертьфинале

-Мои поздравления России! Жаль, что здесь нет игроков НХЛ. России бы они тоже не помешали. Атмосфера была классной, обе команды источали бешеную энергию. У россиян порядок с физической подготовкой, они нас перебегали. Нам теперь придется поддерживать Канаду, - сказала американская болельщица.

Одна из поклонниц американской сборной при этом сказала, что будет теперь поддерживать Россию.

Благодаря победе над США Россия заняла первое место и напрямую вышла в четвертьфинал.

Американская сборная стала в группе предоследней и сыграет в раунде плей-офф. Полностью сетка плей-офф станет известна после завершения всех игр группового турнира.

 

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/483136-bolelschicy-rossiya-ssha-oi2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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pushgun

Вроде американская болельщица сказала. что будет поддерживать канаду, а не россию. И вроде американская сборная не занимала последнего места в группе? Странная статья.

23:45 17 февраля

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