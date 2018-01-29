Российские хоккеисты пропустят церемонию открытия Олимпиады-2018

Российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, которая состоится 9 февраля Олимпийском стадионе. Это связано с тем, что команда Олега Знарка с 5 по 10 февраля будет находиться на сборе в Аняне.

Напомним, в рамках подготовки к Олимпиаде россияне проведут три выставочных матча – соперниками станут Белоруссия (30 января, Москва), "Спартак" (4 февраля, Москва) и Корея (10 февраля, Анян).

На Играх в Корее команда Знарка сыграет в группе B. Соперниками россиян станут Словакия (14 февраля), Словения (16 февраля) и США (17 февраля).

Церемония закрытия Олимпийских игр-2018 состоится 25 февраля.