15:25 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Российские хоккеисты посетили игру женской команды против Канады на Олимпиаде


Мужская сборная России посетила матч женской национальной команды против Канады на Олимпиаде в Пхенчхане. Пока идет первый период - счет 0:0.

Мужская сборная России первый матч проведет 14 февраля против сборной Словакии.

Трансляция матча Канада - Россия

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