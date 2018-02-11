Российские хоккеисты посетили игру женской команды против Канады на Олимпиаде

Мужская сборная России посетила матч женской национальной команды против Канады на Олимпиаде в Пхенчхане. Пока идет первый период - счет 0:0.
Мужская сборная России первый матч проведет 14 февраля против сборной Словакии.
Наша мужская команда на трибуне поддерживает девушек в первом матче на Олимпийских играх против Канады 💪#РоссияВМоемСердце #КраснаяМашина pic.twitter.com/b7QIjyV7ij– Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2018 г.
Трансляция матча Канада - Россия
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