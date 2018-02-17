06:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Российские хоккеистки забросили шайбу Швейцарии в двойном меньшинстве

2

Женская сборная России по хоккею открыла счет в четвертьфинале Олимпиады-2018 против Швейцарии. Шайбу в двойном меньшинстве забросила Анна Шохина.

После первого периода счет в матче - 1:0. Победитель этой встречи в полуфинале встретится с Канадой.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

_ab

чисто по русски - чем хуже, тем лучше

06:50

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!