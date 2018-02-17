Российские хоккеистки забросили шайбу Швейцарии в двойном меньшинстве

Женская сборная России по хоккею открыла счет в четвертьфинале Олимпиады-2018 против Швейцарии. Шайбу в двойном меньшинстве забросила Анна Шохина.

После первого периода счет в матче - 1:0. Победитель этой встречи в полуфинале встретится с Канадой.