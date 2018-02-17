Российские хоккеистки впервые в истории вышли в 1/2 финала Олимпиады, обыграв Швейцарию

Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. В составе победителей 4 (2+2) очка набрала Анна Шохина.

Отметим, что для российских хоккеисток этот выход в полуфинал олимпийского турнира стал первым в истории. Следующим соперником национальной команды станет сборная Канады. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 15.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры (ж.)

1/4 финала

Россия - Швейцария - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы: Шохина - 2 (мен.), 7:22 - 1:0. Мюллер - 7 (Майер), 20:48 - 1:1. Штальдер - 3 (бол., Штанц, Майер), 31:47 - 1:2. Кулишова - 1 (Смолина), 33:53 - 2:2. Ганеева - 1 (бол., Шохина), 38:53 - 3:2. Дергачева - 1 (Шохина), 47:36 - 4:2. Шохина - 3 (бол., Дергачева), 53:25 - 5:2. Сосина - 1 (мен., п.в.), 59:08 - 6:2.

Вратари: Морозова - Шеллинг (57:27 - 59:08).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 21 (5+9+7) - 19 (8+5+6).

Судьи: Гран, Целарова.

17 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.