Российские хоккеистки впервые в истории вышли в 1/2 финала Олимпиады, обыграв Швейцарию

Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. В составе победителей 4 (2+2) очка набрала Анна Шохина.
Отметим, что для российских хоккеисток этот выход в полуфинал олимпийского турнира стал первым в истории. Следующим соперником национальной команды станет сборная Канады. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 15.10 по московскому времени.
Хоккей
Олимпийские игры (ж.)
1/4 финала
Россия - Швейцария - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы: Шохина - 2 (мен.), 7:22 - 1:0. Мюллер - 7 (Майер), 20:48 - 1:1. Штальдер - 3 (бол., Штанц, Майер), 31:47 - 1:2. Кулишова - 1 (Смолина), 33:53 - 2:2. Ганеева - 1 (бол., Шохина), 38:53 - 3:2. Дергачева - 1 (Шохина), 47:36 - 4:2. Шохина - 3 (бол., Дергачева), 53:25 - 5:2. Сосина - 1 (мен., п.в.), 59:08 - 6:2.
Вратари: Морозова - Шеллинг (57:27 - 59:08).
Штраф: 12 - 8.
Броски: 21 (5+9+7) - 19 (8+5+6).
Судьи: Гран, Целарова.
17 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
wolfwolk
Какая прелесть. А хоккей с мячом (для полуграмотных - бенди) не нужен зимним играм олимпийских атлетов.
12:26
Serenky25
Всем проипали, одну игру выграли и в полуфинале. Красавицы.
11:53
индеец_Джо
Vorlod, прооперируйся, научись держать стоять на коньках и хапнешь змс на халяву.
10:48
Есть мнение...
Вот будет хохма, если наши бабы наших мужиков перещеголяют.
10:26
Весёлый©
Не, рановато женский хоккей пришёл на олимпиаду.
10:22
Lennon
Молодцы! Собрались на один из решающих! Теперь надо продолжать!
10:20
Dr. XuMuK
Между прочим, четыре (!) шайбы закатили в неравных составах, причем половину из них - в меньшинстве (!!). Всяким Ковальчукам с Дацюками есть с кого брать пример :)
10:15
Vorlod
Еще пару матчей по 0-5 и заслуженных мастеров дадут.Красная машинка .
10:14
Джон....Сильвер
snn_nik - Ну да, только на это надежда...
10:01
snn_nik
Джон....Сильвер, ну мож Ковальчиук еще что ляпнет.. )
09:26
Джон....Сильвер
Это максимум для них на данный момент. Бронзу вряд ли возьмут.
09:24
snn_nik
fifa_guru, спасибо. Я не думаю, что кто-то пожалел)
08:49
Якут Хан
Еххуууу!))
08:47
IRB
Молодцы!!!!!!!!!! А дальше - ... В Лейк Плесиде тоже вроде все ясно было
08:46
fifa_guru
snn_nik следующая игра с канадой. как бы они не пожалели что сейчас выиграли...)
08:45
snn_nik
Молодцы, девушки!!! Еще бы сеточку турнирную.. А вдруг еще одну игру зацепим :)
08:43
.BattleFish.
умницы
08:43
жек
Ждем матча за бронзу!
08:42
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ураааааааааааааааа!!!!! Каждой ОАР-ке --- по мужу!!! От медведева....
08:38
EVIL915
Это как?? Всем в группе дули и в полуфинале?
08:34
fifa_guru
хм. что тогда было до этого? 1-15 были не просто так. походу, деревянная медаль, не иначе
08:33