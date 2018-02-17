08:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Российские хоккеистки впервые в истории вышли в 1/2 финала Олимпиады, обыграв Швейцарию

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Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. В составе победителей 4 (2+2) очка набрала Анна Шохина.

Отметим, что для российских хоккеисток этот выход в полуфинал олимпийского турнира стал первым в истории. Следующим соперником национальной команды станет сборная Канады. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 15.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры (ж.)

1/4 финала

Россия - Швейцария - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы: Шохина - 2 (мен.), 7:22 - 1:0. Мюллер - 7 (Майер), 20:48 - 1:1. Штальдер - 3 (бол., Штанц, Майер), 31:47 - 1:2. Кулишова - 1 (Смолина), 33:53 - 2:2. Ганеева - 1 (бол., Шохина), 38:53 - 3:2. Дергачева - 1 (Шохина), 47:36 - 4:2. Шохина - 3 (бол., Дергачева), 53:25 - 5:2. Сосина - 1 (мен., п.в.), 59:08 - 6:2.

Вратари: Морозова - Шеллинг (57:27 - 59:08).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 21 (5+9+7) - 19 (8+5+6).

Судьи: Гран, Целарова.

17 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (21)
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wolfwolk

Какая прелесть. А хоккей с мячом (для полуграмотных - бенди) не нужен зимним играм олимпийских атлетов.

12:26

Serenky25

Всем проипали, одну игру выграли и в полуфинале. Красавицы.

11:53

индеец_Джо

Vorlod, прооперируйся, научись держать стоять на коньках и хапнешь змс на халяву.

10:48

Есть мнение...

Вот будет хохма, если наши бабы наших мужиков перещеголяют.

10:26

Весёлый©

Не, рановато женский хоккей пришёл на олимпиаду.

10:22

Lennon

Молодцы! Собрались на один из решающих! Теперь надо продолжать!

10:20

Dr. XuMuK

Между прочим, четыре (!) шайбы закатили в неравных составах, причем половину из них - в меньшинстве (!!). Всяким Ковальчукам с Дацюками есть с кого брать пример :)

10:15

Vorlod

Еще пару матчей по 0-5 и заслуженных мастеров дадут.Красная машинка .

10:14

Джон....Сильвер

snn_nik - Ну да, только на это надежда...

10:01

snn_nik

Джон....Сильвер, ну мож Ковальчиук еще что ляпнет.. )

09:26

Джон....Сильвер

Это максимум для них на данный момент. Бронзу вряд ли возьмут.

09:24

snn_nik

fifa_guru, спасибо. Я не думаю, что кто-то пожалел)

08:49

Якут Хан

Еххуууу!))

08:47

IRB

Молодцы!!!!!!!!!! А дальше - ... В Лейк Плесиде тоже вроде все ясно было

08:46

fifa_guru

snn_nik следующая игра с канадой. как бы они не пожалели что сейчас выиграли...)

08:45

snn_nik

Молодцы, девушки!!! Еще бы сеточку турнирную.. А вдруг еще одну игру зацепим :)

08:43

.BattleFish.

умницы

08:43

жек

Ждем матча за бронзу!

08:42

ОАР-овцы -- гоу хоум

Ураааааааааааааааа!!!!! Каждой ОАР-ке --- по мужу!!! От медведева....

08:38

EVIL915

Это как?? Всем в группе дули и в полуфинале?

08:34

fifa_guru

хм. что тогда было до этого? 1-15 были не просто так. походу, деревянная медаль, не иначе

08:33

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