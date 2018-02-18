Российские хоккеистки готовятся к полуфиналу против Канады в неполном составе

Женская сборная России проводит тренировку в преддверии полуфинального матча на Олимпиаде-2018 против Канады в неполном составе, сообщает ТАСС. В занятии, которое проходит в хоккейном центре "Квандон", участвуют пять полевых игроков и два вратаря.
Накануне, 17 февраля, россиянки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады, обыграв Швейцарию (6:2).
Полуфинальный матч Россия - Канада состоится 19 февраля. Начало игры - 15.10 по московскому времени.
sportbeer
Да можно не тренироваться, итог известен, сначала им вдует Канада потом финки за третье. Итог турнира шесть игр, 1 победа и 5 поражений. Итог команда дно для чего их везли? Как спаринг партнёров?
11:13
Serenky25
У остальных что? Шопинг?
11:12