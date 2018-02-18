10:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Российские хоккеистки готовятся к полуфиналу против Канады в неполном составе

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Женская сборная России проводит тренировку в преддверии полуфинального матча на Олимпиаде-2018 против Канады в неполном составе, сообщает ТАСС. В занятии, которое проходит в хоккейном центре "Квандон", участвуют пять полевых игроков и два вратаря.

Накануне, 17 февраля, россиянки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады, обыграв Швейцарию (6:2).

Полуфинальный матч Россия - Канада состоится 19 февраля. Начало игры - 15.10 по московскому времени.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4969504

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sportbeer

Да можно не тренироваться, итог известен, сначала им вдует Канада потом финки за третье. Итог турнира шесть игр, 1 победа и 5 поражений. Итог команда дно для чего их везли? Как спаринг партнёров?

11:13

Serenky25

У остальных что? Шопинг?

11:12

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