Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде

Женская сборная России по хоккею начала проиграла Канаде (0:5) в стартовом матче на Олимпиаде-2018.

Первый период прошел без заброшенных шайб, во втором россиянки пропустили три шайбы, в третьем - две.

Во вторник, 13 февраля, команда Алексея Чистякова сыграет против США, а в четверг, 15 февраля, с Финляндией.

Хоккей

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Канада - РОССИЯ - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Джонстон - 1, 21:55 - 1:0. Ирвин - 1 (бол.), 24:13 - 2:0. Дауст - 1, 35:58 - 3:0. Джонстон - 2 (бол.), 48:41 - 4:0. Дауст - 2 (Дженнер, Солнье, Джонстон, Агоста-Марсиано, Пулен, Лакетт, Пулен, Пулен), 50:44 - 5:0.

Вратари: Дебьен - Морозова (Александрова, 50:44).

Штраф: 4 - 14.

Броски: 48 (15+9+24) - 18 (5+7+6).

11 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Трансляция матча Канада - Россия