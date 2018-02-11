17:17 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде

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Женская сборная России по хоккею начала проиграла Канаде (0:5) в стартовом матче на Олимпиаде-2018.

Первый период прошел без заброшенных шайб, во втором россиянки пропустили три шайбы, в третьем - две.

Во вторник, 13 февраля, команда Алексея Чистякова сыграет против США, а в четверг, 15 февраля, с Финляндией.

Хоккей

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Канада - РОССИЯ - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Джонстон - 1, 21:55 - 1:0. Ирвин - 1 (бол.), 24:13 - 2:0. Дауст - 1, 35:58 - 3:0. Джонстон - 2 (бол.), 48:41 - 4:0. Дауст - 2 (Дженнер, Солнье, Джонстон, Агоста-Марсиано, Пулен, Лакетт, Пулен, Пулен), 50:44 - 5:0.

Вратари: Дебьен - Морозова (Александрова, 50:44).

Штраф: 4 - 14.

Броски: 48 (15+9+24) - 18 (5+7+6).

11 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

на Канаду был коэффициент 0.99, так что ничего удивительного. а то у противников Олимпийских Атлетов такая радость, словно сборная Зимбабве в хоккей ОАР обыграла.

18:29 11 февраля

Хрю-хрю

Don, про какие бабки ты говоришь? Не сомневаюсь, что "ОАР-овцы -- гоу хоум" это наш известный дурачок по имени ЧМОка. А он пишет не денег ради, а чтобы привлечь к себе внимание. Это разновидность шизофрении.

18:02 11 февраля

Igrok Igorek

И ни на одном канале не показали. Как знали?

17:59 11 февраля

Don

ОАР-овцы -- гоу хоум, на молодежном ЧМ тролль, даже отличить не можешь, а троллишь тему, которая тебе не подвластна))) Смотри бабок не получишь за косяки свои)))

17:48 11 февраля

Электросталец

прогресс, разница меньше 6

17:32 11 февраля

mvp72

Что-то ассистентов при пятой шайбе многовато, по-моему.

17:32 11 февраля

Бней Иегуда

Как так то?))

17:21 11 февраля

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