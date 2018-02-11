Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде

Женская сборная России по хоккею начала проиграла Канаде (0:5) в стартовом матче на Олимпиаде-2018.
Первый период прошел без заброшенных шайб, во втором россиянки пропустили три шайбы, в третьем - две.
Во вторник, 13 февраля, команда Алексея Чистякова сыграет против США, а в четверг, 15 февраля, с Финляндией.
Хоккей
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Канада - РОССИЯ - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Джонстон - 1, 21:55 - 1:0. Ирвин - 1 (бол.), 24:13 - 2:0. Дауст - 1, 35:58 - 3:0. Джонстон - 2 (бол.), 48:41 - 4:0. Дауст - 2 (Дженнер, Солнье, Джонстон, Агоста-Марсиано, Пулен, Лакетт, Пулен, Пулен), 50:44 - 5:0.
Вратари: Дебьен - Морозова (Александрова, 50:44).
Штраф: 4 - 14.
Броски: 48 (15+9+24) - 18 (5+7+6).
11 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
shpasic
на Канаду был коэффициент 0.99, так что ничего удивительного. а то у противников Олимпийских Атлетов такая радость, словно сборная Зимбабве в хоккей ОАР обыграла.
18:29 11 февраля
Хрю-хрю
Don, про какие бабки ты говоришь? Не сомневаюсь, что "ОАР-овцы -- гоу хоум" это наш известный дурачок по имени ЧМОка. А он пишет не денег ради, а чтобы привлечь к себе внимание. Это разновидность шизофрении.
18:02 11 февраля
Igrok Igorek
И ни на одном канале не показали. Как знали?
17:59 11 февраля
Don
ОАР-овцы -- гоу хоум, на молодежном ЧМ тролль, даже отличить не можешь, а троллишь тему, которая тебе не подвластна))) Смотри бабок не получишь за косяки свои)))
17:48 11 февраля
Электросталец
прогресс, разница меньше 6
17:32 11 февраля
mvp72
Что-то ассистентов при пятой шайбе многовато, по-моему.
17:32 11 февраля
Бней Иегуда
Как так то?))
17:21 11 февраля