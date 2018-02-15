Россиянки проиграли финкам, снова пропустив пять шайб

Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии со счетом 1:5 в матче группового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В 1/4 финала россиянки встретятся со Швейцарией, которая заняла первое место в группе В.

Отметим, что Россия проиграла все три матча группового турнира с общим счетом 1:15.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

Группа A

Россия – Финляндия – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Карвинен – 1 (бол., Хиирикоски), 17:47 – 0:1. Карвинен – 2 (бол., Нуутинен, Вялиля), 20:20 – 0:2. Вялиля – 2, 39:08 – 0:3. Шохина – 1 (Белякова), 44:50 – 1:3. Туоминен – 1 (бол., Хиирикоски, Ниеминен), 52:49 – 1:4. Ниеминен – 1, 55:33 – 1:5.

Вратари: Морозова – Рятю.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 25 (10+6+9) – 37 (11+14+12).

Судьи: Хертрих, Школа.

15 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018