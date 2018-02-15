12:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россиянки проиграли финкам, снова пропустив пять шайб

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Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии со счетом 1:5 в матче группового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В 1/4 финала россиянки встретятся со Швейцарией, которая заняла первое место в группе В.

Отметим, что Россия проиграла все три матча группового турнира с общим счетом 1:15.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

Группа A

Россия – Финляндия – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Карвинен – 1 (бол., Хиирикоски), 17:47 – 0:1. Карвинен – 2 (бол., Нуутинен, Вялиля), 20:20 – 0:2. Вялиля – 2, 39:08 – 0:3. Шохина – 1 (Белякова), 44:50 – 1:3. Туоминен – 1 (бол., Хиирикоски, Ниеминен), 52:49 – 1:4. Ниеминен – 1, 55:33 – 1:5.

Вратари: Морозова – Рятю.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 25 (10+6+9) – 37 (11+14+12).

Судьи: Хертрих, Школа.

15 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Dominator777

Одна забитая шайба в 3 матчах, а пропущено 15. Ужасный результат!!! Кошмар!

13:23

bond1951

cтоило ли ехать чтобы так позориться.............

13:18

StanB

snn_nik Про "шведский социализм" слыхал? Так вот он на всю Скандинавию распространился. Наш уровень жизни по сравнению с финским - Зимбабве. В мужском хоккее за финнов буду болеть, у них талантливая и целеустремлённая молодёжь.

13:12

Andvaraforce

Называется - ехали за бронзой...

13:10

rusfed 2.0

Не возьмут их в Putin Team.

13:10

StanB

Женский хоккей с большим удовольствием смотрю, в отличие от "серой машины"! И корейки старались, и наши очень хотели, но нет такого класса, как у финок. Видно, что финки сразу в коньках рождаются. :)

13:09

snn_nik

Хотя и мужики против финнов уже не тянут)

13:07

snn_nik

Неужто в Финляндии с населением в 5 млн. так развит женский хоккей??

13:06

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