Россиянки проиграли финкам, снова пропустив пять шайб

Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии со счетом 1:5 в матче группового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В 1/4 финала россиянки встретятся со Швейцарией, которая заняла первое место в группе В.
Отметим, что Россия проиграла все три матча группового турнира с общим счетом 1:15.
Олимпиада-2018
Хоккей
Женщины
Группа A
Россия – Финляндия – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Карвинен – 1 (бол., Хиирикоски), 17:47 – 0:1. Карвинен – 2 (бол., Нуутинен, Вялиля), 20:20 – 0:2. Вялиля – 2, 39:08 – 0:3. Шохина – 1 (Белякова), 44:50 – 1:3. Туоминен – 1 (бол., Хиирикоски, Ниеминен), 52:49 – 1:4. Ниеминен – 1, 55:33 – 1:5.
Вратари: Морозова – Рятю.
Штраф: 8 – 4.
Броски: 25 (10+6+9) – 37 (11+14+12).
Судьи: Хертрих, Школа.
15 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Dominator777
Одна забитая шайба в 3 матчах, а пропущено 15. Ужасный результат!!! Кошмар!
13:23
bond1951
cтоило ли ехать чтобы так позориться.............
13:18
StanB
snn_nik Про "шведский социализм" слыхал? Так вот он на всю Скандинавию распространился. Наш уровень жизни по сравнению с финским - Зимбабве. В мужском хоккее за финнов буду болеть, у них талантливая и целеустремлённая молодёжь.
13:12
Andvaraforce
Называется - ехали за бронзой...
13:10
rusfed 2.0
Не возьмут их в Putin Team.
13:10
StanB
Женский хоккей с большим удовольствием смотрю, в отличие от "серой машины"! И корейки старались, и наши очень хотели, но нет такого класса, как у финок. Видно, что финки сразу в коньках рождаются. :)
13:09
snn_nik
Хотя и мужики против финнов уже не тянут)
13:07
snn_nik
Неужто в Финляндии с населением в 5 млн. так развит женский хоккей??
13:06