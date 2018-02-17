Россия – США: время начала матча, трансляция, видео

Сегодня, 17 февраля, сборная России по хоккею проведет третий матч группового турнира Олимпиады. Команда Олега Знарка сыграет с командой США. Встреча пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre и начнется в 15.10 по московскому времени. Первый матч, напомним, россияне проиграли словакам 2:3, а накануне во втором уверено разобрались со Словенией – 8:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – США (видео).

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Прямая трансляция Россия – США (видео).