Россия – США: трансляция, видео

Сегодня в 15.10 по Москве хоккеисты сборной России сыграют 3-й матч в группе Олимпийских игр-2018 в Корее. Игроки Олега Знарка встретятся с командой США. Матч пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. Первый матч, напомним, россияне проиграли словакам 2:3, а во втором крупно победили Словению – 8:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – США (видео).

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Прямая трансляция Россия – США (видео).