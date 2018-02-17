Россия – США: прямая трансляция, видео

В субботу, 17 февраля, в 15.10 по московскому времени хоккейная сборная России сыграет третий, последний, матч группового турнира Олимпиады. Подопечные Олега Знарка встретятся с командой США. Игра пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. Первый матч, напомним, россияне проиграли словакам 2:3, в накануне разгромили Словения – 8:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – США (видео).

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Прямая трансляция Россия – США (видео).