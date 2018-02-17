Россия – США: прямая трансляция, видео

В субботу национальная команда России по хоккею проведет заключительный матч группового турнира Олимпиады. Хоккеисты Олега Знарка встретятся со сборной США. Встреча пройдет на арене Gangneung Hockey Centre и начнется в 15.10 по Москве. Первый матч, напомним, россияне проиграли словакам 2:3, а во втором победили словенцев – 8:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – США (видео).

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Прямая трансляция Россия – США (видео).