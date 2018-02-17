Россия – США: хоккей, Олимпиада, видео

Сегодня, в субботу, в 15.10 по московскому времени хоккеисты сборной России проведу, третий, заключительный, 3-й матч в группе Олимпийских игр-2018 в Корее. Российские игроки встретятся с национальной командой США. Матч пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. Первую встречу, напомним, россияне проиграли словакам 2:3, а во второй крупно победили Словению – 8:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – США (видео).

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Прямая трансляция Россия – США (видео).