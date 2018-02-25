09:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия сравняла счет в матче с Германией на последней минуте третьего периода

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Сборная России сравняла счет на последней минуте третьего периода финального матча олимпийского хоккейного турнира против Германии. В меньшинстве шайбу забросил Никита Гусев.

Трансляция матча Россия - Германия

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Сибиряк.1974.СМ

Прошли по самому краю... Горжусь нашей Командой.

14:23

tonipi

Albertozi_Закройте все свои поганые рты>>> столько галоперидола на этих болезных не хватит. настоящие честные больные останутся без нужного медикамента. А мы, дружище, давай радоваться и праздновать!

13:07

gladiators79

фильм! фильм! фильм! про это снять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10:34

Папа Рынской

мдя...умеют наши пощекотать нервы:-) УРАааааааа!!! Мы - ЧЕМПИОНЫ!!! Завистников и прочих в @опу!!!

10:28

Palych79

Мусорники, иди в ...опу!!! Россия - чемпион!!! Да, именно, РОССИЯ!!!

10:03

ilsh

Верил, нет слов МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!

09:58

MarkThess

Вы что тварите?!Это не футбольная Германия!!!

09:52

alex160554

Albertozi Закройте все свои поганые рты. И, в первую очередь, ты сам!!! Если не умеешь быть вежливым.

09:42

tybys999

Движение вниз!

09:38

HarryAngel

Олимпийские Катлеты в огне !

09:38

джо

Спецом закрутили интригу

09:38

Albertozi

Закройте все свои поганые рты

09:35

Рига!!!

pozornjiki-vsjo do overtaijma doveli))

09:34

ростовский свин

невероятно ..пиши и руки дрожат...теперь не должны упустить....

09:30

Рига!!!

To lokofanat—vo short kaheij))

09:30

MarkThess

Малкина с Овечкиным на площадку!!!

09:30

avf1

Мусорный уровень турнира. Мусорный уровень сборной. Даже если выиграет.

09:29

lokofanat

Во что играет эта сборная атлетов???

09:28

Рига!!!

otskochili

09:28

alex160554

Напрасно!

09:28

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