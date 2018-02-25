Россия сравняла счет в матче с Германией на последней минуте третьего периода

Сборная России сравняла счет на последней минуте третьего периода финального матча олимпийского хоккейного турнира против Германии. В меньшинстве шайбу забросил Никита Гусев.
Сборная России сравняла счет на последней минуте третьего периода финального матча олимпийского хоккейного турнира против Германии. В меньшинстве шайбу забросил Никита Гусев.
Сибиряк.1974.СМ
Прошли по самому краю... Горжусь нашей Командой.
14:23
tonipi
Albertozi_Закройте все свои поганые рты>>> столько галоперидола на этих болезных не хватит. настоящие честные больные останутся без нужного медикамента. А мы, дружище, давай радоваться и праздновать!
13:07
gladiators79
фильм! фильм! фильм! про это снять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10:34
Папа Рынской
мдя...умеют наши пощекотать нервы:-) УРАааааааа!!! Мы - ЧЕМПИОНЫ!!! Завистников и прочих в @опу!!!
10:28
Palych79
Мусорники, иди в ...опу!!! Россия - чемпион!!! Да, именно, РОССИЯ!!!
10:03
ilsh
Верил, нет слов МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!
09:58
MarkThess
Вы что тварите?!Это не футбольная Германия!!!
09:52
alex160554
Albertozi Закройте все свои поганые рты. И, в первую очередь, ты сам!!! Если не умеешь быть вежливым.
09:42
tybys999
Движение вниз!
09:38
HarryAngel
Олимпийские Катлеты в огне !
09:38
джо
Спецом закрутили интригу
09:38
Albertozi
Закройте все свои поганые рты
09:35
Рига!!!
pozornjiki-vsjo do overtaijma doveli))
09:34
ростовский свин
невероятно ..пиши и руки дрожат...теперь не должны упустить....
09:30
Рига!!!
To lokofanat—vo short kaheij))
09:30
MarkThess
Малкина с Овечкиным на площадку!!!
09:30
avf1
Мусорный уровень турнира. Мусорный уровень сборной. Даже если выиграет.
09:29
lokofanat
Во что играет эта сборная атлетов???
09:28
Рига!!!
otskochili
09:28
alex160554
Напрасно!
09:28