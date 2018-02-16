Россия – Словения: трансляция, видео

Сегодня в 10.40 по Москве хоккеисты сборной России сыграют 2-й матч в группе Олимпийских игр-2018 в Корее. Игроки Олега Знарка встретятся с командой Словении. Матч пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. Первый матч, напомним, россияне проиграли словак 2:3, ведя по ходу встречи 2:0.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Словения (видео).

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Прямая трансляция Россия – Словения (видео).