Россия предлагала Чехии 100 евро за возможность сыграть в красной форме в полуфинале Олимпиады

Менеджер сборной Чехии Ян Черны отметил, что представитель России предлагал ему 100 евро, чтобы команда сыграла в полуфинале Олимпиады в красной форме.

Отмечается, что чехи, как номинальные хозяева матча, могли выбрать цвет своей формы. Однако россияне пытались повлиять на соперника и выбрать для себя красную форму.

– Сегодня утром я сидел рядом с представителем России, он предложил нашей команде сыграть в белой форме, чтобы им досталась красная. За 100 евро, – приводит Hokej.cz слова Черны. – Серьезно, он написал это цифрами передо мной. Я спросил: это кризис в России или что?

Также сегодня на тренировке чехов представитель команды запретил российским телевизионщикам снимать тренировку, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете.

Полуфинальный матч между Чехией и Россией состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео