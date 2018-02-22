Россия предлагала Чехии 100 евро за возможность сыграть в красной форме в полуфинале Олимпиады

Менеджер сборной Чехии Ян Черны отметил, что представитель России предлагал ему 100 евро, чтобы команда сыграла в полуфинале Олимпиады в красной форме.
Отмечается, что чехи, как номинальные хозяева матча, могли выбрать цвет своей формы. Однако россияне пытались повлиять на соперника и выбрать для себя красную форму.
– Сегодня утром я сидел рядом с представителем России, он предложил нашей команде сыграть в белой форме, чтобы им досталась красная. За 100 евро, – приводит Hokej.cz слова Черны. – Серьезно, он написал это цифрами передо мной. Я спросил: это кризис в России или что?
Также сегодня на тренировке чехов представитель команды запретил российским телевизионщикам снимать тренировку, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете.
Полуфинальный матч между Чехией и Россией состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео
Don
Boooom, здесь где-то в новости написано про сборную сраины или сестер кличко?)))
13:50
inachipoch
Учитывая умственный уровень большинства российских спортивных руководителей, такое вполне могло быть. Ну если 100 евро не прокатило, теперь можно на белой форме нарисовать по красному танчику.
13:48
Несвин
Странник-777________ А ну хохол брысь отсюда
13:43
matvey2000
красную икру он предлагал :)
13:37
Странник-777
УГ прёт из всех щелей. Представитель страны, где даже президентский пост покупается за бабло, решил за 100 евреев нарядить Рассеюшку в красное платьице...
13:35
inout
Судя по всему кризис как раз у Чехов.
13:34
Из Курска
И ещё 700 рублей и мяч с автографами игроков ГазМяса?
13:24
Ded vsegda odet
Тимурленг Протупил браток...упустил свое счастье... Эти люди все в в тысячах меряют....100к евро... 13:14 точно, точно
13:23
Boooom
И конечно же МОК все это пропустит мимо ушей, конечно же попытка подкупа это никак не нарушает олимпийскую хартию. И вообще это была шутка, он написал не 100 Евро, а 100 голов забьет сборная России чехам, а вы докажите что это нет так? Он вообще этот чех все врет, тем более Чехия под НАТО, а НАТО враг России.
13:20
Тимурленг
Протупил браток...упустил свое счастье... Эти люди все в в тысячах меряют....100к евро...
13:14