13:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия предлагала Чехии 100 евро за возможность сыграть в красной форме в полуфинале Олимпиады

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Менеджер сборной Чехии Ян Черны отметил, что представитель России предлагал ему 100 евро, чтобы команда сыграла в полуфинале Олимпиады в красной форме.

Отмечается, что чехи, как номинальные хозяева матча, могли выбрать цвет своей формы. Однако россияне пытались повлиять на соперника и выбрать для себя красную форму.

– Сегодня утром я сидел рядом с представителем России, он предложил нашей команде сыграть в белой форме, чтобы им досталась красная. За 100 евро, – приводит Hokej.cz слова Черны. – Серьезно, он написал это цифрами передо мной. Я спросил: это кризис в России или что?

Также сегодня на тренировке чехов представитель команды запретил российским телевизионщикам снимать тренировку, объяснив это тем, что они хотят сохранить все в секрете.

Полуфинальный матч между Чехией и Россией состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Don

Boooom, здесь где-то в новости написано про сборную сраины или сестер кличко?)))

13:50

inachipoch

Учитывая умственный уровень большинства российских спортивных руководителей, такое вполне могло быть. Ну если 100 евро не прокатило, теперь можно на белой форме нарисовать по красному танчику.

13:48

Несвин

Странник-777________ А ну хохол брысь отсюда

13:43

matvey2000

красную икру он предлагал :)

13:37

Странник-777

УГ прёт из всех щелей. Представитель страны, где даже президентский пост покупается за бабло, решил за 100 евреев нарядить Рассеюшку в красное платьице...

13:35

inout

Судя по всему кризис как раз у Чехов.

13:34

Из Курска

И ещё 700 рублей и мяч с автографами игроков ГазМяса?

13:24

Ded vsegda odet

Тимурленг Протупил браток...упустил свое счастье... Эти люди все в в тысячах меряют....100к евро... 13:14 точно, точно

13:23

Boooom

И конечно же МОК все это пропустит мимо ушей, конечно же попытка подкупа это никак не нарушает олимпийскую хартию. И вообще это была шутка, он написал не 100 Евро, а 100 голов забьет сборная России чехам, а вы докажите что это нет так? Он вообще этот чех все врет, тем более Чехия под НАТО, а НАТО враг России.

13:20

Тимурленг

Протупил браток...упустил свое счастье... Эти люди все в в тысячах меряют....100к евро...

13:14

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