Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады-2018

Мужская сборная России обыграла Чехию со счетом 3:0 в полуфинале Олимпиады-2018. Шайбы в составе российской команды забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

В финале Россия сыграет с победителем пары Канада - Германия. Второй полуфинал начнется сегодня в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Канада - Германия.

Финальная игра пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры

1/2 финала

Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гусев - 2 (Дацюк), 27:47 - 0:1. Гавриков - 2 (Телегин, Григоренко), 28:14 - 0:2. Ковальчук - 5 (п.в., Зуб, Зубарев), 59:39 - 0:3.

Вратари: Францоуз (57:50 - 59:39) - Кошечкин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (6+15+10) - 22 (9+8+5).

Судьи: Айверсон, Лемелин.

23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.