12:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады-2018

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Мужская сборная России обыграла Чехию со счетом 3:0 в полуфинале Олимпиады-2018. Шайбы в составе российской команды забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

В финале Россия сыграет с победителем пары Канада - Германия. Второй полуфинал начнется сегодня в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Канада - Германия.

Финальная игра пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры

1/2 финала

Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гусев - 2 (Дацюк), 27:47 - 0:1. Гавриков - 2 (Телегин, Григоренко), 28:14 - 0:2. Ковальчук - 5 (п.в., Зуб, Зубарев), 59:39 - 0:3.

Вратари: Францоуз (57:50 - 59:39) - Кошечкин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (6+15+10) - 22 (9+8+5).

Судьи: Айверсон, Лемелин.

23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

 

Трансляция матча Чехия - Россия //
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КОММЕНТАРИИ (47)
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Есть мнение...

Какое-то напряжение было местами, но в целом чехи слабоваты.

13:33

maxcds

.BattleFish. ... многие хоккеисты пьют!/// они такие же люди. некоторые курят, другие угоняют ледовые комбайны для прикола и катаются по арене и тд. хотя б фамилии не называй.

13:31

POLTOS

Дацюк реально крут даже в 39 лет, как он грамотно и даже играючи расправлялся с чехами у бортов, какие подкидочки на Гусева с Капризовым делал. Четвертое звено порадовало, даже обкаканный всеми человек по фамилии Каблуков сегодня был в разы полезней чем психуня Ковальчук. Кошечкин - молодчик, подтащил. Что не понравилось, так это трусливая тактика в третьем периоде, когда команда откровенно играла в откат и позволяла чехам в равных составах вкатываться в нашу зону и хозяйничать там как в большинстве.

13:31

maxcds

короч счас допинг обнаружат у 15ти хоккеистов

13:28

miker65

Турнир неинтересный. Одна команда на голову сильнее остальных.

13:27

fanat10

Паша - пахарь и волшебник в одном лице. Умница

13:26

kuler

Не удивлюсь, если канадцы в полуфинале сольют. Очень символично будет - наклонять 2 года якобы "профессиональную хоккейную лигу №2 в мире", ради игры победы в финале второстепенного турнира на второстепенной сборной.

13:25

whistler2012

Команда, вроде, неплохая. Только вот зачем играть от обороны. Наша стихия атака.

13:21

Последний Легион

Урааа, РОССИЯ В ФИНАЛЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13:20

Электросталец

Кошечкин молоток, закрыл габаритами раму, чешки только вздыхали, что не шло

13:18

Czechplayer

Счет в целом по игре. Чехи играли, как могли, но не хватает мастерства в атаке. Я уже об этом говорил. Что ж, надеюсь возьмут бронзу, медали были бы хорошим результатом для чехов. Россия выделяется на этом турнире по составу, есть мастера в атаке, да и сыгранность в силу известных причин лучше, чем у других команд.

13:18

Ru5

крякающих про нхл почему-то не смущает отсутствие на ои наших лучших атлетов, про 15 место вспоминать любят, а про выход в финал, мол, если бы, да кабы...

13:17

жек

Где ЧМОка? Жду-жду!

13:12

жек

.BattleFish. жек .BattleFish. против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!===== А Что, Кэнаки в финале??? 13:09---------------думаешь у немцев есть шансы!?===50-50%

13:12

aleksrusx

Всех с победой! удачи ребятам в финале!

13:11

maxcds

То что победили очень легко подтверждает тот факт что на ветке нет талпаёпоф типа иуд, оар, плееров и тд. Им сказать то даже нечего. Видимо побежали с рулеткой измерять ворота

13:10

.BattleFish.

жек .BattleFish. против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!===== А Что, Кэнаки в финале??? 13:09---------------думаешь у немцев есть шансы!?

13:10

жек

.BattleFish. против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!===== А Что, Кэнаки в финале???

13:09

.BattleFish.

против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!

13:06

akkustik

Дацюк- царь!!!

13:06

SSergey

С чехами всегда играем не просто, были опасения за результат и в этом матче. К счастью, все у наших ребят получилось, ждем финал.

13:05

.BattleFish.

если бы НХЛ поехала на ОИ, Кови уже бы домой летел!)

13:05

akkustik

Ковальчук слабо сыграл! Два подряд удаления- это бестолковость

13:05

songaila

С победой! 20 лет ждали финала ОИ, 26 лет ждем золотых медалей. А про отсутствие нхловцев - так это не наша проблема.

13:05

maxcds

Пацантрэ, ну реально не интересно(((.... На одном коньке, на классе.... Никогда так спокоен не был за итоговый результат. И это даже с дырой в наших воротах. Чехи никакие, один момент у них был и все.

13:05

.BattleFish.

Что интересно Czechplayer щас скажет, а то столько было гадости от него накануне!

13:02

МачоМэн

20 лет ждал этой мести - браво!

13:02

Pablo_75

Как часто говорят в футболе - это не нас прижали, это мы на классе экономили силы. Знарок - русский Моуриньо)

13:02

жек

Ждем финала с немцами!

13:02

gor200603

Кошечкин-Мышкин какая аналогия проскальзывает

13:01

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