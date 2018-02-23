Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады-2018

Мужская сборная России обыграла Чехию со счетом 3:0 в полуфинале Олимпиады-2018. Шайбы в составе российской команды забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.
В финале Россия сыграет с победителем пары Канада - Германия. Второй полуфинал начнется сегодня в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Канада - Германия.
Финальная игра пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.
Хоккей
Олимпийские игры
1/2 финала
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гусев - 2 (Дацюк), 27:47 - 0:1. Гавриков - 2 (Телегин, Григоренко), 28:14 - 0:2. Ковальчук - 5 (п.в., Зуб, Зубарев), 59:39 - 0:3.
Вратари: Францоуз (57:50 - 59:39) - Кошечкин.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 31 (6+15+10) - 22 (9+8+5).
Судьи: Айверсон, Лемелин.
23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Есть мнение...
Какое-то напряжение было местами, но в целом чехи слабоваты.
13:33
maxcds
.BattleFish. ... многие хоккеисты пьют!/// они такие же люди. некоторые курят, другие угоняют ледовые комбайны для прикола и катаются по арене и тд. хотя б фамилии не называй.
13:31
POLTOS
Дацюк реально крут даже в 39 лет, как он грамотно и даже играючи расправлялся с чехами у бортов, какие подкидочки на Гусева с Капризовым делал. Четвертое звено порадовало, даже обкаканный всеми человек по фамилии Каблуков сегодня был в разы полезней чем психуня Ковальчук. Кошечкин - молодчик, подтащил. Что не понравилось, так это трусливая тактика в третьем периоде, когда команда откровенно играла в откат и позволяла чехам в равных составах вкатываться в нашу зону и хозяйничать там как в большинстве.
13:31
maxcds
короч счас допинг обнаружат у 15ти хоккеистов
13:28
miker65
Турнир неинтересный. Одна команда на голову сильнее остальных.
13:27
fanat10
Паша - пахарь и волшебник в одном лице. Умница
13:26
kuler
Не удивлюсь, если канадцы в полуфинале сольют. Очень символично будет - наклонять 2 года якобы "профессиональную хоккейную лигу №2 в мире", ради игры победы в финале второстепенного турнира на второстепенной сборной.
13:25
whistler2012
Команда, вроде, неплохая. Только вот зачем играть от обороны. Наша стихия атака.
13:21
Последний Легион
Урааа, РОССИЯ В ФИНАЛЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:20
Электросталец
Кошечкин молоток, закрыл габаритами раму, чешки только вздыхали, что не шло
13:18
Czechplayer
Счет в целом по игре. Чехи играли, как могли, но не хватает мастерства в атаке. Я уже об этом говорил. Что ж, надеюсь возьмут бронзу, медали были бы хорошим результатом для чехов. Россия выделяется на этом турнире по составу, есть мастера в атаке, да и сыгранность в силу известных причин лучше, чем у других команд.
13:18
Ru5
крякающих про нхл почему-то не смущает отсутствие на ои наших лучших атлетов, про 15 место вспоминать любят, а про выход в финал, мол, если бы, да кабы...
13:17
жек
Где ЧМОка? Жду-жду!
13:12
жек
.BattleFish. жек .BattleFish. против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!===== А Что, Кэнаки в финале??? 13:09---------------думаешь у немцев есть шансы!?===50-50%
13:12
aleksrusx
Всех с победой! удачи ребятам в финале!
13:11
maxcds
То что победили очень легко подтверждает тот факт что на ветке нет талпаёпоф типа иуд, оар, плееров и тд. Им сказать то даже нечего. Видимо побежали с рулеткой измерять ворота
13:10
.BattleFish.
жек .BattleFish. против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!===== А Что, Кэнаки в финале??? 13:09---------------думаешь у немцев есть шансы!?
13:10
жек
.BattleFish. против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!===== А Что, Кэнаки в финале???
13:09
.BattleFish.
против Канады такой легкой прогулки не будет, напихают алкашу Кошечкину!
13:06
akkustik
Дацюк- царь!!!
13:06
SSergey
С чехами всегда играем не просто, были опасения за результат и в этом матче. К счастью, все у наших ребят получилось, ждем финал.
13:05
.BattleFish.
если бы НХЛ поехала на ОИ, Кови уже бы домой летел!)
13:05
akkustik
Ковальчук слабо сыграл! Два подряд удаления- это бестолковость
13:05
songaila
С победой! 20 лет ждали финала ОИ, 26 лет ждем золотых медалей. А про отсутствие нхловцев - так это не наша проблема.
13:05
maxcds
Пацантрэ, ну реально не интересно(((.... На одном коньке, на классе.... Никогда так спокоен не был за итоговый результат. И это даже с дырой в наших воротах. Чехи никакие, один момент у них был и все.
13:05
.BattleFish.
Что интересно Czechplayer щас скажет, а то столько было гадости от него накануне!
13:02
МачоМэн
20 лет ждал этой мести - браво!
13:02
Pablo_75
Как часто говорят в футболе - это не нас прижали, это мы на классе экономили силы. Знарок - русский Моуриньо)
13:02
жек
Ждем финала с немцами!
13:02
gor200603
Кошечкин-Мышкин какая аналогия проскальзывает
13:01