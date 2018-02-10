Россия и Корея дополнительно отыграли два овертайма и буллиты

После окончания выставочной встречи Россия – Корея соперники провели два овертайма в форматах "3 на 3" и "4 на 4", которые не прерывались после заброшенных шайб. Оба овертайма россияне проиграли. В формате "3 на 3" - со счетом 1:2, в формате "4 на 4" - 0:1. Также противники провели серию послематчевых бросков по инициативе штаба российской команды, сообщает из Аняна спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
Напомним, в рамках трех периодов основного времени подопечные Олега Знарка разгромили соперника (8:1).
Tribunal Z
nailsh78 осталось только в 3 банана сгонять ===== ну тебе лучше знать, видать богатый опыт по этой части
11:13
nailsh78
осталось только в 3 банана сгонять
11:02