Россия и Корея дополнительно отыграли два овертайма и буллиты

После окончания выставочной встречи Россия – Корея соперники провели два овертайма в форматах "3 на 3" и "4 на 4", которые не прерывались после заброшенных шайб. Оба овертайма россияне проиграли. В формате "3 на 3" - со счетом 1:2, в формате "4 на 4" - 0:1. Также противники провели серию послематчевых бросков по инициативе штаба российской команды, сообщает из Аняна спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

Напомним, в рамках трех периодов основного времени подопечные Олега Знарка разгромили соперника (8:1).

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