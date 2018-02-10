10:38 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия и Корея дополнительно отыграли два овертайма и буллиты

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После окончания выставочной встречи РоссияКорея соперники провели два овертайма в форматах "3 на 3" и "4 на 4", которые не прерывались после заброшенных шайб. Оба овертайма россияне проиграли. В формате "3 на 3" - со счетом 1:2, в формате "4 на 4" - 0:1. Также противники провели серию послематчевых бросков по инициативе штаба российской команды, сообщает из Аняна спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

Напомним, в рамках трех периодов основного времени подопечные Олега Знарка разгромили соперника (8:1).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

nailsh78 осталось только в 3 банана сгонять ===== ну тебе лучше знать, видать богатый опыт по этой части

11:13

nailsh78

осталось только в 3 банана сгонять

11:02

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