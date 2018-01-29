Роман Ротенберг: "Почему отстранили Ничушкина? В МОК на игры приглашают кого считают нужным"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал запрет на участие на Олимпиаде пятерым хоккеистам сборной России. Напомним, что решением МОК до Олимпиады-2018 не были допущены Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков и Алексей Береглазов.

– Мы отправили официальное письмо в МОК по поводу пятерых неприглашенных. – сказал Ротенберг. – Ответа пока нет.

– В МОК объяснили, почему отстранили Ничушкина?

– Они сами приглашают, кого считают нужным. Ничего больше не объясняли. Нам не на что апеллировать. Первая часть – это допуск комиссии Освальда, второй – приглашения МОК.

– Что случилось с Людмилой Беляковой?

– Мы тоже интересовались в ОКР. Там говорят, что была техническая ошибка. Мы не знаем, где она произошла. Для нас было очень важно ее отстоять.

– С хоккеистами могла быть такая же ошибка?

– Нет. (Михаил ЗИСЛИС)