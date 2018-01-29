Роман Ротенберг: "Почему отстранили Ничушкина? В МОК на игры приглашают кого считают нужным"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал запрет на участие на Олимпиаде пятерым хоккеистам сборной России. Напомним, что решением МОК до Олимпиады-2018 не были допущены Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков и Алексей Береглазов.
– Мы отправили официальное письмо в МОК по поводу пятерых неприглашенных. – сказал Ротенберг. – Ответа пока нет.
– В МОК объяснили, почему отстранили Ничушкина?
– Они сами приглашают, кого считают нужным. Ничего больше не объясняли. Нам не на что апеллировать. Первая часть – это допуск комиссии Освальда, второй – приглашения МОК.
– Что случилось с Людмилой Беляковой?
– Мы тоже интересовались в ОКР. Там говорят, что была техническая ошибка. Мы не знаем, где она произошла. Для нас было очень важно ее отстоять.
– С хоккеистами могла быть такая же ошибка?
– Нет. (Михаил ЗИСЛИС)
- Сборная России (Хоккей)
- МОК
- Антон Белов (хоккей)
- Михаил Науменков
- Валерий Ничушкин
- ОКР
- Сергей Плотников
- Роман Ротенберг
- Алексей Береглазов
максималист
Возникает вопрос. Изначально в заявке на ОИ было 500 спортсменов. МОК не допущено 111. В остатке 389. Почему решили направить 169? Меня не устраивает и является ложным объяснение в прессе и интернете, что 220 - это квота для членов делегации. Они не спортсмены, Также не устраивает, что надеются, что часть из 111 и пожизненно дисквалифицированных восстановят? Тоже нет. Колобков должен четко ответить куда делись еще 220 кандидатов на ОИ, иначе получается, что недоукомпектованная команда биатлонистов не сформирована не по вине МОК, а это внутренние проблемы!!!
19:48