19:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Роман Ротенберг: "Почему отстранили Ничушкина? В МОК на игры приглашают кого считают нужным"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал запрет на участие на Олимпиаде пятерым хоккеистам сборной РоссииНапомним, что решением МОК до Олимпиады-2018 не были допущены Антон БеловСергей ПлотниковВалерий НичушкинМихаил Науменков и Алексей Береглазов

– Мы отправили официальное письмо в МОК по поводу пятерых неприглашенных. – сказал Ротенберг. – Ответа пока нет.

– В МОК объяснили, почему отстранили Ничушкина?

– Они сами приглашают, кого считают нужным. Ничего больше не объясняли. Нам не на что апеллировать. Первая часть – это допуск комиссии Освальда, второй – приглашения МОК.

– Что случилось с Людмилой Беляковой?

– Мы тоже интересовались в ОКР. Там говорят, что была техническая ошибка. Мы не знаем, где она произошла. Для нас было очень важно ее отстоять.

– С хоккеистами могла быть такая же ошибка?

– Нет. (Михаил ЗИСЛИС)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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максималист

Возникает вопрос. Изначально в заявке на ОИ было 500 спортсменов. МОК не допущено 111. В остатке 389. Почему решили направить 169? Меня не устраивает и является ложным объяснение в прессе и интернете, что 220 - это квота для членов делегации. Они не спортсмены, Также не устраивает, что надеются, что часть из 111 и пожизненно дисквалифицированных восстановят? Тоже нет. Колобков должен четко ответить куда делись еще 220 кандидатов на ОИ, иначе получается, что недоукомпектованная команда биатлонистов не сформирована не по вине МОК, а это внутренние проблемы!!!

19:48