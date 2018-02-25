Роман Ротенберг: "Надеемся, что золото на Олимпиаде даст толчок развитию нашего хоккея"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Олимпийских игр для сборной России. Напомним, в финале национальная команда обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.
- Что вы чувствовали в момент удаления Калинина за две минуты до конца матча при счете 2:3?
- Надеюсь, что это золотая медаль даст толчок развитию нашего хоккея. Мы хотели бы повторить нынешний успех через четыре года в Пекине. Для этого нам нужно проделать огромную работу. Мы хотим, чтобы больше внимание обращалось на развитие хоккея, на инфраструктуру. По количеству катков на душу населения мы отстаем от ведущих стран. Сейчас вам могу рассказать одну хорошую новость. У ФХР готова программа подготовки хоккеистов, которую мы планируем запустить после Олимпиады. Сейчас вернемся в Москву и обязательно это сделаем. Проведем презентацию для прессы и расскажем всем, что это такое.
- Знарок продолжит работу со сборной в следующем сезоне?
- На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме. У нас контракт с ним до конца сезона. Олег Валерьевич внес основную роль в нашу победу. Тренер, как говорил покойный Виктор Васильевич Тихонов, главная фигура в команде. (Игорь РАБИНЕР)
ярус73
Джон....Сильвер Ты уже купил СКА 10 кубков Гагарина. Так что Питеру развитие обеспечено - остальных следов за Новокузнецком - на помойку!))))))) Новокузнецк это вообще отдельная боль.
16:27
.BattleFish.
повылезали всякие ротенберги теперь, как крысы
13:33
adept-ak-57
Ротенберг лучше бы рот не открывал. Иногда лучше помолчать. Где работа ФХР по развитию хоккея в стране? Где детские спортивные школы? Золото ОИ - это удача на этом турнире, здесь и сейчас. Им и прикроют свои мягкие места Ротенберг и Ко. Впереди чемпионат мира. И что там нас ждёт? Очередная горечь разочарований?
13:26
Raven30101979
:))Гражданин Финляндии Ротенберг переживает за российский хоккей.
12:47
Джон....Сильвер
Ты уже купил СКА 10 кубков Гагарина. Так что Питеру развитие обеспечено - остальных следов за Новокузнецком - на помойку!
12:46
PvsZ
Откройте по стране 20-30 БЕСПЛАТНЫХ хоккейных школ с сильными тренерами, вот тогда будет толчок...
12:19
Есть мнение...
Тупой тип. Выскочка. Давай, ждём презентации, вечеринки. На следующем же серьезном турнире всё ваше развитие хоккея будет в очередной раз опрокинуто в чан с дерьмом.
12:14
istep
Надеюсь, что это золотая медаль даст толчок развитию нашего хоккея.______________________________ И базовых клубов будет не два- а один.
12:08