Роман Горак: "Чешские хоккеисты после группового турнира Игр чувствуют, что могут обыграть всех"

Нападающий сборной Чехии и "Витязя" Роман Горак отметил, что три победы в групповом турнире Олимпийских игр-2018 – отличное начало. Форвард также добавил, что на успехе чехов сказалась отличная игра вратаря "Трактора" Павла Францоуза.

– Три победы в группе – это отличное начало, но это только первый шаг, – цитируют "РИА Новости" Горака. – Надо готовиться к плей-офф. Здорово, что вышли напрямую в четвертьфинал, что не придется играть послезавтра, ведь так отдыха перед четвертьфиналом практически не было бы. Я чувствую уверенность, у нас действительно хорошая команда, и групповой этап показал, что мы можем обыграть любого на этой Олимпиаде. Главная причина наших побед – это игра вратаря Павла Францоуза, он здорово провел все три матча.

Напомним, что Чехия напрямую вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира, заняв первое место в группе. Чешская команда сыграет с победителем пары США - Словакия.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь